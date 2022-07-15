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中華醫大舉辦營養美食饗宴成果展　6位料理大師齊聚飆廚藝

▲中華醫大舉辦2022年抗疫時代營養美食饗宴暨成果展，大台南地區六位名廚同場飆藝，中華醫大食品營養系學生現場見習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大舉辦2022年抗疫時代營養美食饗宴暨成果展，大台南地區六位名廚同場飆藝，中華醫大食品營養系學生現場見習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

後疫情時代防疫就從飲食營養強化免疫力做起！由中華醫事科技大學食品營養系和福爾摩沙廚藝協會攜手舉辦的「2022年抗疫時代營養美食饗宴暨成果展」15日登場，台南在地6位料理大師汪義勇、蕭宗隆、林志軒、黃茂裕、郭文明、郭育宏同台飆廚藝，展示12道融合營養健康防疫美食，令與會各界及師生嘆為觀止。

2022年抗疫時代的營養美食饗宴暨成果展集結大台南地區6位名廚一起飆藝，包括阿勇家料理專家，人稱阿勇師的國宴主廚汪義勇、2019 馬來西亞美食廚藝國際大賽金牌的民視美鳳有約美食節目通告主廚蕭宗隆、味軒精緻料理外燴專家總廚林志軒、欣福龍精緻料理餐廳董事長黃茂裕、阿明精緻料理外燴專家總廚郭文明、宏珍宴席餐廳董事長郭育宏。

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活動於上午10時開始，由食營系系主任洪千雅帶領系上學生，與6位料理大師學習認識食材的特性及營養價值，如何在烹煮過程中掌握食材的特性以確保營養不流失，達到兼具美食又可以保健強身。此外，保康生醫公司也提供自行研發的漢方防疫茶作為茶飲搭配，讓抗疫時代的餐飲更具特色。

▲中華醫大舉辦2022年抗疫時代營養美食饗宴暨成果展，大台南地區六位名廚同場飆藝，中華醫大食品營養系學生現場見習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪千雅主任表示，COVID-19的疫情對全球人類的健康威脅一直存在，除了透過施打疫苗降低感染後轉為重症的風險外，與病毒共存似乎已不可避免，但要與病毒共存除了要做好個人防護外，提升個人免疫力至為重要。這次6位在地料理大師選用的食材和配料，兼具營養價值和保健強身，呼應後疫情時代養身養生從食療紮裉做起。

6位料理大師的12道抗疫時代營養美食饗宴分別有：保康藥膳翠玉龍胎、保康藥膳豬羊變色、迎賓龍船T O R O冰雕拼、大鵬展翅大排翅鮮扣海鮮、龍騰虎耀圓雪魚佐香、祥龍獻瑞桂花大草蝦、喜氣洋洋水果鮮塔、心花怒放法式斜杯鮑魚、隆重登場麻油油拼鱸鰻、高深莫測甲魚藥膳魚翅鍋、事事如意清蒸龍膽石斑、實在懷念手作佛跳牆。從挑選食材和配料、處理及烹煮完成，大師親力親為，讓在場圍觀的師生嘆為觀止，大讚廚藝了得。

▲中華醫大舉辦2022年抗疫時代營養美食饗宴暨成果展，大台南地區六位名廚同場飆藝，中華醫大食品營養系學生現場見習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了6位料理大師的營養美食料理，現場也展示由李青洋等10位師傅手作的抗疫防疫菜餚，包含口袋豆腐鮑魚清湯、羅漢布袋雞、養生防疫排骨、抗疫素食料理、防疫湯包、五行梅子雞、防禦清潤海大蝦等，提供有興趣者學習參考。

▲中華醫大舉辦2022年抗疫時代營養美食饗宴暨成果展，大台南地區六位名廚同場飆藝，中華醫大食品營養系學生現場見習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大校長孫逸民也帶領一級主管觀摩，除了讚揚大師的手藝及精準掌握食材的營養價值和特色外，也期許食營系的學生從實務觀摩中學習，透過課程及專業訓練，將食品營養的專業發揮到極至，將來在職場上做最好的發揮。

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