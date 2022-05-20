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全大運中華醫大奪12金3銀6銅　總排名技專校院第一

▲中華醫大全大運代表隊選手方太平以15秒1打破大會16年來的紀錄，廖苡辰、林羿君、陳佳妤、郭瓊筠在全大運一般女子組400公尺接力刷新紀錄，勇奪12金總排名技專校院第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大全大運代表隊選手方太平以15秒1打破大會16年來的紀錄，廖苡辰、林羿君、陳佳妤、郭瓊筠在全大運一般女子組400公尺接力刷新紀錄，勇奪12金總排名技專校院第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年全國大專校院運動會中華醫事科技大學代表隊表現亮眼，總共拿下12面金牌、3面銀牌、6面銅牌、9項第4名、7項第5名、2項第6名，金牌數超越去年的10面，總排名在技專校院中第一名，全國135所參賽學校中排名第8。

2022年全國大專校院運動會日前於桃園市圓滿落幕，中華醫大代表隊選手也帶回來豐收的成果，除了獲得12金、3銀、6銅的佳績外，田徑一般男生組110公尺跨欄，運休系方太平以15秒01打破大會紀錄，該項目原大會紀錄是95年所創的15秒10， 16年來無人突破，今年終於被改寫。

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▲中華醫大全大運代表隊選手方太平以15秒1打破大會16年來的紀錄，廖苡辰、林羿君、陳佳妤、郭瓊筠在全大運一般女子組400公尺接力刷新紀錄，勇奪12金總排名技專校院第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，一般女子組400公尺接力，廖苡辰、林羿君、陳佳妤、郭瓊筠的組合，以49秒56 （原紀錄50秒04）再次改寫去年由華醫選手自己所創的大會紀錄，並將該項紀錄首次推向50秒內，殊為難得。
在團體錦標方面，田徑隊一般男生組及一般女生組雙獲第一名，一般男生組角力團體第四名、公開男生組西式划船團體第六名。

中華醫大代表隊在111年全國大專校院運動會獲獎成績如下：金牌獎項：一般女田徑400公尺接力（廖苡辰、林羿君、陳佳妤、郭瓊筠破大會紀錄）、混合全能廖苡辰、鐵餅汪忱、100公尺郭瓊筠。一般男田徑110公尺跨欄方太平（破大會紀錄）、三級跳遠許勝棋、400公尺王前揚、跳遠許勝棋、鏈球許慶安、1600公尺接力（方太平、王前揚、黃新儒、沈育陞）、一般男空手道個人型李御誼、一般男角力自由式第四級萬軍。

銀牌獎項：一般女田徑100公尺跨欄高曉雯、200公尺郭瓊筠、1600公尺接力（許姵君、林羿君、陳佳妤、郭瓊筠）。一般男田徑400公尺跨欄方太平。

▲中華醫大全大運代表隊選手方太平以15秒1打破大會16年來的紀錄，廖苡辰、林羿君、陳佳妤、郭瓊筠在全大運一般女子組400公尺接力刷新紀錄，勇奪12金總排名技專校院第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

銅牌獎項：一般女田徑鏈球黃育惠、一般男田徑100公尺沈育陞、200公尺沈育陞、400公尺接力（黃新儒、沈育陞、方太平、王前揚）、10000公尺競走顏博宇、公開男西式划船雙人雙槳同根本、李冠霖。
孫逸民校長除了感謝教練的辛苦，對選手們的優秀表現也讚譽有加，在運動場上為校爭光。此外，對愛爾麗醫療集團臨行前贈送代表隊選手嶄新的選手衣及加菜金，激勵士氣也表達由衷的感激。

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