中華醫大調保系王宥翔　895高分喜獲多益英檢金色證書及獎金

圖：中華醫大調保系應屆畢業生王宥翔多益英檢考出895分的成績取得金色證書。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學應屆畢業生就讀調理保健系的王宥翔，參加多益英檢，考出895分的成績取得金色證書及獎金，畢業前夕拿到得來不易的金色證書，雙喜臨門讓王宥翔欣喜又振奮，英文自學中心主任陳昭蓉則讚揚王宥翔的學習經驗堪為有心學好英文的同學的模範。

今年35歲的王宥翔，14年前從海洋大學畢業後進入職場工作，後來因緣際會之下從事照服員工作，有感於身體調養對健康促進的重要，2年前重返大學校園就讀華醫調理保健系二技，要半工半讀完成學業，王宥翔格外珍惜課程學習的寶貴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

打從大學時期就常看外國影視的王宥翔，為了提升英文能力，除了上空中英文教室自學，也透過網路資源學習英文的聽說讀寫，逐漸累積英文的基礎。上了華醫二技後，學校的英文自學中心成了他課餘精進英文的好地方，此外，調理保健系的課程經常有老師會引用國外的資訊並搭配英文講義，無形之中在上課的過程培養了英文閱讀能力，這些都是讓他英文進步的原因。

王宥翔表示，原本學習英文只是私下的興趣，未曾想過參加英檢來證明什麼，但是今年3月時大姊要報考雙語師資，英檢必須拿到B2等級的資格，大姊鼓勵他一起參加英文檢定，姊弟倆在準備過程也可以相互激勵學習，當時他跟大姊提出學校鼓勵學生報考英檢，不但有補助報名費，如果拿到金色證書可獲頒1萬元獎勵金。大姊當下要他別再猶豫，積極準備英檢，為了1萬元獎勵金，同時也可藉此了解自己的英文實力到哪個程度。

在大姊的激勵和1萬元獎勵金的鼓舞下，王宥翔以近2個月的時間密集加強練習，原本英文程度就不錯的他，在這次的英檢考出895分的成績，順利取得夢寐以求的金色證書以及學校提供的1萬元獎金。

6月11日就要畢業了，畢業前夕王宥翔返校領取多益英檢金色證書，特別感謝在學期間英文自學中心提供有心學習英文的同學有一處自修練習英文的空間，同時也透過開設免費英檢證照加強班輔導學生、訂定優渥的英檢證照通過獎助學金，多管齊下精進學生的英文學習成效。

英文自學中心主任陳昭蓉則對王宥翔亮眼的表現讚譽有加，堪為有心學習英文的同學的典範，相信這張英檢金色證書對畢業後的 職場出路也會帶來不少加分效果。