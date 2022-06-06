　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華醫大調保系王宥翔　895高分喜獲多益英檢金色證書及獎金

圖：中華醫大調保系應屆畢業生王宥翔多益英檢考出895分的成績取得金色證書。（圖／記者林悅翻攝）

圖：中華醫大調保系應屆畢業生王宥翔多益英檢考出895分的成績取得金色證書。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學應屆畢業生就讀調理保健系的王宥翔，參加多益英檢，考出895分的成績取得金色證書及獎金，畢業前夕拿到得來不易的金色證書，雙喜臨門讓王宥翔欣喜又振奮，英文自學中心主任陳昭蓉則讚揚王宥翔的學習經驗堪為有心學好英文的同學的模範。

今年35歲的王宥翔，14年前從海洋大學畢業後進入職場工作，後來因緣際會之下從事照服員工作，有感於身體調養對健康促進的重要，2年前重返大學校園就讀華醫調理保健系二技，要半工半讀完成學業，王宥翔格外珍惜課程學習的寶貴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

打從大學時期就常看外國影視的王宥翔，為了提升英文能力，除了上空中英文教室自學，也透過網路資源學習英文的聽說讀寫，逐漸累積英文的基礎。上了華醫二技後，學校的英文自學中心成了他課餘精進英文的好地方，此外，調理保健系的課程經常有老師會引用國外的資訊並搭配英文講義，無形之中在上課的過程培養了英文閱讀能力，這些都是讓他英文進步的原因。

王宥翔表示，原本學習英文只是私下的興趣，未曾想過參加英檢來證明什麼，但是今年3月時大姊要報考雙語師資，英檢必須拿到B2等級的資格，大姊鼓勵他一起參加英文檢定，姊弟倆在準備過程也可以相互激勵學習，當時他跟大姊提出學校鼓勵學生報考英檢，不但有補助報名費，如果拿到金色證書可獲頒1萬元獎勵金。大姊當下要他別再猶豫，積極準備英檢，為了1萬元獎勵金，同時也可藉此了解自己的英文實力到哪個程度。

在大姊的激勵和1萬元獎勵金的鼓舞下，王宥翔以近2個月的時間密集加強練習，原本英文程度就不錯的他，在這次的英檢考出895分的成績，順利取得夢寐以求的金色證書以及學校提供的1萬元獎金。

6月11日就要畢業了，畢業前夕王宥翔返校領取多益英檢金色證書，特別感謝在學期間英文自學中心提供有心學習英文的同學有一處自修練習英文的空間，同時也透過開設免費英檢證照加強班輔導學生、訂定優渥的英檢證照通過獎助學金，多管齊下精進學生的英文學習成效。

英文自學中心主任陳昭蓉則對王宥翔亮眼的表現讚譽有加，堪為有心學習英文的同學的典範，相信這張英檢金色證書對畢業後的 職場出路也會帶來不少加分效果。

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
今天芒種「6大禁忌」不要犯！　別吃1水果
特斯拉男自稱「最紅網紅」！　奔喪嗨笑：幹嘛那麼悲觀
網美擠「巨乳香汗」每罐賣1.4萬！　一週爽賺73萬
快訊／天暗了！大片回波接近中　越晚雨越多
有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」：尤其是年輕人
獨／特斯拉男瘋狂開槍只為對方一句話　被害車主也反擊
好市多充氣泳池開箱！　萬人「驚見1處好大」哭了：買不起
「這個名字」1秒惹怒王心凌！　小S蔡康永也嚇到
慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有錢人的煩惱！從千萬小牛下車「連跪帶爬」超狼狽　網虧：行大禮

快訊／北部天暗了！大片回波接近中　越晚雨越多

在日學生買蛋黃粽「切開怨吐1句話」　3千人笑翻：後座力好強

預防兒童染疫！中醫師曝「生理4關鍵」：避免吃3種食物

中華醫大調保系王宥翔　895高分喜獲多益英檢金色證書及獎金

日治時期百年古蹟變身「萬座曉劇場」！台灣首例劇團與劇場共生

跑超靈月老廟求籤　他被送「8個字」友人笑虧：不要再逼祂了

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博　超猛經歷曝光

特斯拉男夠扯了！「台南白車猴」鬼畜105秒全場嚇瘋　下場GG

今天芒種「6大禁忌」不要犯！　別吃1水果

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

6移工闖紅燈撞完人落跑　女騎士23日結婚現卻昏迷

有錢人的煩惱！從千萬小牛下車「連跪帶爬」超狼狽　網虧：行大禮

快訊／北部天暗了！大片回波接近中　越晚雨越多

在日學生買蛋黃粽「切開怨吐1句話」　3千人笑翻：後座力好強

預防兒童染疫！中醫師曝「生理4關鍵」：避免吃3種食物

中華醫大調保系王宥翔　895高分喜獲多益英檢金色證書及獎金

日治時期百年古蹟變身「萬座曉劇場」！台灣首例劇團與劇場共生

跑超靈月老廟求籤　他被送「8個字」友人笑虧：不要再逼祂了

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博　超猛經歷曝光

特斯拉男夠扯了！「台南白車猴」鬼畜105秒全場嚇瘋　下場GG

今天芒種「6大禁忌」不要犯！　別吃1水果

愛上援交妹！內科男噴205萬一場空　她跑飯店毒趴還冒姊名應訊

費城鬧區槍擊3死11傷　監視器畫片曝！民眾逛街一半驚恐奔逃

台鋼總教練洪一中？球團：沒有任何總教練人事洽談

東區街頭驚見「超兇制服妹」！路人眼神狂盯　一轉正面是百萬網紅

北市放風新景點！「7公尺滑梯塔」完工日曝光　還有超Q端午遊具

羅智強提補正程序正義　張善政：一旦接受徵召就努力向前

凱特王子妃罕見深V格子衫好俏麗　賢慧媽咪領兒女烤杯子蛋糕

陶晶瑩4字曝幸福不二心法　「最重要就是陪伴」

哥哥居家上課...底下有溫馨小床！　原來「毛毛書僮」堅持陪伴

美韓試射8枚飛彈回敬北韓！　尹錫悅表態：將提升軍力遏阻核武威脅

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

IG新功能：長按「跳出視窗」能偷看

最新研究！確診「無敵星星」失效　醫籲快做1件事

好市多巨嬰水果區當球池！跪爬西瓜山網傻眼

成淵高中畢業歌遭撤換！謝和弦怒轟校方

美女醫28秒《愛你》回憶殺　萬人讚爆

小六女童打完BNT突喊：我眼睛看不到

今芒種午後變天！最久一波梅雨「明後最劇」

更多熱門

相關新聞

檢察官積案嚴重　檢審會改評丙等

檢察官積案嚴重　檢審會改評丙等

桃園地檢署檢察官陳美華，前年積案300件考績被評為丙等，但去年積案更誇張達到400件，考績竟被評為甲等，可領取高額獎金。案經檢察官人事審議委員會改評為丙等，並送法務部核定通過。陳美華連兩年丙等，獎金將少領取75萬元。

中華醫大校長孫逸民送包子和粽子

中華醫大校長孫逸民送包子和粽子

台灣重蹈日本「低學歷國」危機

台灣重蹈日本「低學歷國」危機

你有買「防疫險」嗎？英文怎麼說

你有買「防疫險」嗎？英文怎麼說

做6個月升組長「突被扣5千」！老闆吐3字　網勸逃

做6個月升組長「突被扣5千」！老闆吐3字　網勸逃

關鍵字：

中華醫大王宥翔多益英檢金色證書獎金

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

快訊／郭彥均神隱10天「咳到掛急診」！

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面