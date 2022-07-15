縱谷客韻季登場！精彩表演+煙火秀　中醫師推薦開運養生料理

▲▼節目以傳統及現代流行歌謠、舞蹈及鼓樂，展現客家人飄洋過海到後山建立家園的過程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄系列活動將於7月16日起展開，至8月7日止每週六、日晚上7點至9點於瑞穗天合國際觀光酒店熱鬧登場。節目內容精彩豐富，除由在地社團及富源地區學習鼓藝的學子們量身定製的精彩定目劇外，本週開幕，還邀請到國內外知名鼓藝團隊十鼓擊、金曲歌手羅文裕、徐世慧等精彩表演！

2022縱谷客韻季系列活動特別與天成飯店集團合作，移到天合國際觀光酒店戶外廣場舉辦，藉由合作將活動推廣至來本地旅遊的國際觀光客群中，俾利提升活動能見度。今年暑假的縱谷客家活動，是秉持著「慢•精品•花蓮」的精神重新規劃設計的內容，值得細細品味。

瑞穗天合酒店除了提供美麗寬敞的場地，還特別在每場次活動結束後加碼煙火秀，讓參與鄉親可以在具有歐風城堡莊園的環境中，欣賞精彩多元的表演及炫麗煙火秀；飯店還在活動期間配合推出客家開運養生料理餐點，由在花蓮行醫30年經驗的著名邱垂從中醫師熱情推薦！

為提升鼓王爭霸戰活動在瑞穗富源地區打下的鼓藝文化，今年特別安排為在地學子量身打造的定目劇表演，也是本次活動重點特色之一，以傳統及現代流行歌謠、舞蹈及鼓樂，融合在地文化、歷史背景及地理景觀，展現出客家人飄洋過海來到後山，篳路藍縷開山耕田以建立家園的過程，以及思鄉情濃時咚咚尬響慰藉鄉愁的鼓陣傳統。劇情將以世代花蓮客家人胼手胝足刻苦耐勞、敬天惜福的傳承，以舞蹈、鼓樂的方式來呈現客家情深的表演。

活動期間瑞穗鄉農會也特別配合在現場展售當地最新鮮的農特產品，讓鄉親們在活動現場不僅可以欣賞精彩演出，還能夠與家人一同逛市集，非常歡迎全國的鄉親在暑假期間來體驗縱谷客庄獨特的風情，並帶些花蓮特有的伴手禮回去與親友們分享。

活動中只要至活動臉書專頁指定貼文按讚後，於下方留言處貼上活動精彩照片，就有機會獲得限量精美小禮物，每場次都有摸彩活動等多項好康喔！摸彩獎品包含50吋液晶電視、氣炸鍋、隨行果汁機及按摩槍等多項大獎(每場次摸彩品獎項不一樣)，好看、好吃、好玩又有摸彩活動，今年盛夏千萬不能錯過「2022客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄系列活動」!

更多活動訊息，請於上網搜尋「縱谷客韻季」粉絲專頁。

