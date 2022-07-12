《料理之王3》創意廚藝大比拼　參賽者：選對油很重要

▲《料理之王3》廚藝競賽真人秀，吸引各界料理好手爭相參與。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

倒數計時比賽開始，參賽選手摩拳擦掌準備拿手好菜，ETtoday新聞雲推出的大型選秀節目，《料理之王》第三季吸引各界好手前來挑戰，所有備料必須現場處理，以及烹調的過程中，用對油也很重要。

參賽選手林秋慧節目中提到，料理食材使用的是泰山好理調合油，「因為耐熱油發點比較高，一般油炸是用180°C、190°C溫度去炸，相對來說，油也比較健康、安全，料理還搭配了自製的蛋黃美乃滋，也是使用泰山泰山好理調合油製作。」

▲▼參賽選手依照不同的烹調方式來選擇適合的油。（圖／記者劉亮亨攝）

油的品質決定食物美味關鍵，泰山好理調合油，精選天然高級植物油，以專業比例調配而成，耐高溫220度，適合涼拌、煎、煮、炒、炸各式烹調使用，另一組選手也使用泰山好理調合油，製作西式創意料理。

參賽選手張程典表示，「小吃的定義就是不能太難，就是不能太複雜，我做就是像可能港邊的漁夫他們，剩下的海鮮料，就是把剩下的一些干貝，或之類的蛋菜，然後把它們切碎揉成一團，裡面可能加點起司進去炸」。

▲泰山好理調合油，不飽和脂肪酸高達85%，耐高溫，適合用油量大、快炒、油炸等料理。（圖／記者劉亮亨攝）

參賽選手張程典提到，「全方位的調合油一罐就滿方便使用，這次的料理薄餅，裡面要加50克的油，麵糊裡面要加油就會比較潤滑，煎的時候就不用再加油，然後另外一個料理是用炸的，那我覺得這個油滿適合煸，兩個用法都可以用，感覺油的顏色也不錯，最主要是有大甲媽感覺很保佑。」

▲參賽選手認為泰山好理調合油，多樣化的烹調方式，是高CP值的油品。（圖／記者劉亮亨攝）

創意料理大比拼，用對油品不只能大大提升食物風味，更重要的是民眾在享受美食的同時，能夠吃得安心又健康。