挨告和人夫上摩鐵1小時　 類小三搬出和他姑姑「3人行」慘了

▲摩鐵示意圖。（圖／免費圖庫PIXABAY）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名洪姓人妻懷疑老公有外遇，私下偷偷跟蹤，去年5月間果然拍到老公開車載了一名吳姓女子上摩鐵，兩人待了一個多小時後離開，洪妻事後拿著影片，提告配偶權受損求償50萬元，吳女則辯稱當時還有第三人在，不可能發生性行為，但法官認為，和有婦之夫在摩鐵共處一個小時，已逾越合理的社交行為，因此判吳女應賠償8萬元。

判決指出，洪女的老公是在去年5月14日下午1時許，開車先到仁武區載了吳女，2點多兩人一起進入鳳山區一家汽車旅館，待到下午4點許才離開，洪女拍到吳女就坐在老公車子的副駕駛座上，因此認為兩人在摩鐵待了一個多小時，已逾越一般社會通念所能忍受程度，侵害她的配偶權，提告求償50萬元，而洪女和老公也在去年底離婚。

法院審理時，吳女辯稱洪女老公是她多年好友，當天是洪女老公的姑姑從桃園南下高雄，洪女老公是先載了姑姑後，才去仁武區載她，3人原本要找洪女老公的爸爸談土地投資的事情，但路上姑姑突然身體不適，才找了摩鐵讓姑姑休息，兩人並非單獨在摩鐵共處一室，也沒有侵害洪女配偶權。

但法官認為，汽車旅館具有相當隱密性，極易便利男女間的親密行為，吳女和有婦之夫在摩鐵房間獨處長達1小時，依社會通常觀念，就算兩人沒發生性行為，但已逾越合理社交行為的範圍，且吳女無法提出當天有姑姑在場的證據。

法官認為，就算姑姑身體不舒服，為何不先去就醫或在公共場合休息片刻，而跑去摩鐵？因此認定已侵害洪妻的配偶權，應賠償8萬元，全案可上訴。