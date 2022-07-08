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社會 社會焦點 保障人權

小王摩鐵偷吃嫩人妻被抓　承諾賠160萬...喊窮拒付下場慘曝

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小王偷吃人妻被抓簽下和解卻反悔。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓人夫發現劉姓妻子出軌，偷偷找了徵信社人員跟監，果然在去年6月間抓到妻子和陳姓小王在摩鐵「滾床單」，雙方簽下和解書，陳姓小王承諾賠償160萬元，但事後反悔，不但沒賠錢，還打官司要求確認和解不成立，但法院審理後，認為無證據證明小王再簽和解書時受到脅迫，判小王仍應賠償160萬元。

判決指出，陳姓人夫發現妻子有外遇後，請了徵信社暗中調查，去年6月12日下午2時許，徵信社人員鄭姓人妻和陳姓小王一起到摩鐵開房間，於是跟著進入隔壁房間等待，並通知人夫到場，眾人等到晚上7點多，人妻和小王退房時，眾人才一擁而上，人夫一度想痛打小王，但被徵信社人員拉開，後來雙方達成和解，陳姓小王答應賠償160萬元。

但陳姓小王事後反悔沒賠錢，陳姓人夫提出告訴要求賠償，但小王卻提出反訴，主張自己當時是被人夫和徵信社人員恐嚇、脅迫，出於急迫才簽下和解書，而且自己月收入僅4萬元，160萬元的和解金實在有失公平，人夫夥同他人以圍堵、恐嚇方式脅迫他簽下和解書的行為有違公序良俗，和解書內容欠缺社會妥當性而獲取暴利，要求只要賠10萬元就好。

不過，徵信社人員作證時指稱，並沒有脅迫或恐嚇犯行小王，整個過程相當平和，小王甚至還可以和外人通電話。

法官審視當天的蒐證畫面，發現陳姓人夫的確有衝動想衝上去打小王，但隨即被徵信社人員拉開，雙方談話過程語氣平和，無法證明小王是被迫簽下和解書，加上和解金額僅有第1、2期金額較高，後面分期每個月1萬元應該在小王的能力範圍內，因此仍判決小王應賠償160萬元，全案可上訴。

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