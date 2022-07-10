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壞壞到一半「摩鐵播神曲」　妹子憋不住跟唱：對男友超抱歉

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲壞壞到一半「摩鐵播神曲」，妹子忍不住心中跟著唱，對男友超抱歉。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

每個情侶都有屬於屬於自己的小情趣，一名女網友在Dcard表示，她與男友有一次去摩鐵愛愛，沒想到進行到一半，房間突然播起了一首歌「安平之光」，讓她整整3分鐘完全分心，甚至忍不住在心中跟著唱，對正在辛苦的男友真的很抱歉，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，她非常好奇，大家在跟另一半色色時，會放什麼音樂，她平常與男友在家是不會放的，直到之前有一次去摩鐵，「做到一半，剛好播到《安平之光》，雖然蠻小聲的，可是我在那3分鐘裡，整個超難專心，直接在心中跟著唱，對男友超抱歉」、「很想知道，到底是誰選這首歌的！」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人笑說「推ozi全系列」、「轟隆隆隆隆隆隆隆」、「你下次可以放R&B抒情歌曲，非常適合有情調，Jazz也很適合」、「Spotify有愛愛歌單」、「我男友有一陣子放魔物獵人的背景音樂，被我說很奇怪後，換成有雨聲的舒眠音樂」

也有人說「有次旅館電台放了分手快樂，當場傻眼」、「都不會放唉」、「一直做一直做，直到星星墜落」、「都不會放，只要有音樂就很難專心」、「做愛為什麼要放歌，上次播歌做到一半唱起來，我真的笑到乾掉，從此再也沒放過歌」。

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