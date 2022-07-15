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101拍攝點-1！30年「世貿人行天橋」今晚開拆　道路、公車交管看這

▲台北世貿人行陸橋12日封閉前，吸引諸多攝影好手卡位搶拍台北101 。（圖／王勇盛攝）

▲台北世貿人行天橋12日封閉前，吸引諸多攝影好手卡位搶拍台北101 。（圖／王勇盛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

坐落台北市信義路與基隆路交叉口的「世貿人行天橋」，一直是不少觀光客及攝影愛好者，捕捉台北101、城市車軌的的好地點，不過今（15日）晚間將開始拆除。而為配合拆除作業，台北市政府也祭出交通管制因應。

1992年7月啟用的世貿人行天橋，陪伴台北市民及外地遊客歷經30年歲月，已在今年7/12上午10時先行封閉，並於今晚開始拆除。針對工程規劃，台北市新工處指出，拆除工程將分3個晚上進行，依序於7月15日拆除樓梯、7月16日拆除基隆路主梁、7月23日拆除信義路主梁，施工時間為夜間11時至隔日6時，

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交通管制措施上，新工處指出，第一、利用信義路東行往國道3號的民眾，建議於進入工區前提前在光復南路口改道。第二、基隆路車行地下道南向車道進行封閉，需要利用基隆路南行水源快速道路方向民眾，建議提前於永吉路或忠孝東路口改道。第三、針對基隆路右轉信義路或信義路右轉基隆路車流，採車道調撥方式維持通行至凌晨1時候封閉；封閉後行駛基隆路的民眾請提前於嘉興街127巷改道北行，行駛信義路的民眾則請提前於莊敬路改道北行。

公車方面，台北市公運處表示，15日晚間11時至隔天早上時、7月16日晚間11時至隔天早上6時，以及7月23日晚間11時至隔天6時（視交通管制提前或延後）20、284、611、935、基隆路幹線等5線公車及1551、9009 2線國道客運將配合調整行駛動線，取消停靠「世貿中心(基隆路)」（往北）站位。

公運處也指出，台北市聯營公車路線因交通管制改道而停用之站位，在大台北公車動態網頁以及智慧型站牌，與停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。

公運處呼籲，請民眾屆時多加留意該處網站，如對公車有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或台北市民當家熱線1999（外縣市：02-27208889）詢問相關訊息。

▲▼台北世貿人行陸橋將拆,12日將封閉攝影愛好搶拍留念 。（圖／王勇盛攝）

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