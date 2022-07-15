▲吳思瑤。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

記者崔至雲／台北報導

民進黨正式提名陳時中參選台北市長，陳時中競選總幹事吳思瑤接受網路節目訪問時立刻大酸蔣萬安「沒政策、軟趴趴」。蔣萬安策略小組召集人黃子哲則在臉書上回擊，吳思瑤一向自詡是文化立委，但她的起手式竟然就是人身攻擊，民進黨的文化標準寬鬆到令人髮指。他更直接酸，陳時中要找誰輔選都尊重，就算來個「總是幹傻事」，也是給予祝福。

黃子哲說，民進黨正式徵召陳時中參選台北市長，「落跑中」隨即找來同黨立委吳思瑤擔任競選總幹事，吳思瑤一向自詡是文化立委，但昨天她的起手式竟然就是人身攻擊，批評蔣萬安「沒政策、軟趴趴」，究竟是民進黨的文化標準寬鬆到令人髮指，還是潑髒水謾罵也是民進黨的文化底蘊？

黃子哲嗆，或許陳時中是看中吳思瑤過去的一股傻勁，例如去年東京奧運，我國舉重好手郭婞淳勇奪金牌，當時吳思瑤急著蹭熱度也無妨，但竟然連選手的名字都可以寫錯，可以說是既失禮又丟臉。

黃子哲再嗆，更離譜的是，去年6月疫情尚在持續延燒時，吳思瑤竟在臉書發「乾杯文」，當天全國死亡案例累計224例，她的選區北投還發生一家4口有3位在家中過世的悲劇，「簡直是白目到極點」。

黃子哲說，不過陳時中這麼愛脫罩唱歌乾一杯，找吳思瑤倒是非常契合，其實落跑中要找誰輔選都尊重，就算來個「總是幹傻事」或總是來壞事的總幹事，也是給予祝福啦。