占私人車位被貼單！科大生「號召刷1星負評」...嗆店家：準備提告

▲一名科大生不滿停店家停車位被貼單，竟號召同學留1星負評。（圖／翻攝自「靠北雲科3.0」臉書）

圖文／CTWANT

占用私人停車位被警告，居然還打算提告對方。一名雲林科大學生因把車輛停在店家停車場，遭對方貼單告知，沒想到，大學生居然號召同學狂刷負評，甚至在得知店家準備對他們提告後，還詢問網友：「有人回告誣告過嗎？」

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▲大學生號召同學一起刷1星負評。（圖／翻攝自「靠北雲科3.0」臉書）

該名大學生在臉書社團「靠北雲科3.0」發文表示，今年4月因將車輛停在料理店停車場，被店家貼單「您未經允許停放，已侵入私人土地！所有權人已拍照存證，逕行移送警方處理」。學生對此怒噴：「借停一下又不會怎樣？我雲科很多學生，不給停我就號召同學一起給你負評！」結果真的號召同學狂刷1星負評。

▲店家揚言對留負評的網友提告。（圖／翻攝自「靠北雲科3.0」臉書）

店家遭惡意負評後，截圖存證並回覆負評網友：「已截圖，我們會報警處理，拜託別刪文喔！」怎知號召負評的大學生又在「靠北雲科3.0」發文，宣稱店家「完全就是濫用司法資源。這家的態度跟肚量非常差」，還說警察告知他可以回告誣告，並問網友：「請問有人有類似經驗嗎？有人回告過嗎？」以及打聽店家的黑歷史，疑似為提告作準備。

▲該名大學生詢問網友該如何告誣告。（圖／翻攝自「靠北雲科3.0」臉書）

不過，雲科大的同學與校友們並不買帳，反嗆該名學生：「丟雲科的臉」、「支持店家提告，這種人就是欠告欠教訓，欠社會歷練」、「我想知道你住哪裡？然後看你同鄉上來跟你切割」、「自己異想天開不要牽拖給警察，敢留不實評論，就勇敢一點承擔吧，不要到時候又爸媽出面，然後自己躲起來。」

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