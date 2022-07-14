南投行刑式槍決4死1命危「爆出感情糾紛」　警方曝偵辦方向

記者柯沛辰／綜合報導

南投草屯鎮康建生技公司14日晚間遭槍手闖入槍擊，5人頭部中彈，4人當場死亡。一度有消息傳出，兇手疑似與創辦人賴敏男女兒賴彥予有關，不排除有感情糾紛。不過，警方澄清，現在連兇手身分都還未完全確定，動機還要再調查釐清，初判是財務糾紛。

歹徒身高約一米八，頭戴帽子、面罩利用下班時間闖入公司，先將賴男弟弟、劉姓園藝科長押往對面農場的鐵皮工寮內，用手銬將2人銬住，再將人趕進廁所、近距離射殺2人。

隨後，歹徒進到公司內，槍殺賴敏男、賴敏男女兒賴彥予及行政主任張女，2人當場死亡，僅賴敏男頭顱卡住子彈，被轉送台中榮總搶救。

▲康建生技公司槍擊案4死，警方鑑識人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

一度有消息指出，兇嫌疑似認識死者賴彥予，雙方可能有感情糾紛。對此，警方予以否認，強調目前雖已鎖定對象，但歹徒身分尚未確定，動機還要再調查。

不過，警方初步懷疑，疫情導致原物料塞港，可能導致生技公司出貨或財務糾紛問題，不排除因此種下殺機，將朝這個方向持續調查。

根據最新監視器畫面，歹徒行兇後騎車往草屯方向逃逸，警方全力追緝中。

▼南投槍擊案造成4人死亡，1人重傷送醫。（圖／記者高堂堯攝）