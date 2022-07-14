獨／牛樟芝產業沒落釀殺機？賴男賣公司止血　業界曝：恐找殺手處理

記者白珈陽、柯沛辰／南投報導

南投草屯康建生技公司遭人闖入槍擊，造成4死1重傷。業界人士透露，創辦人賴敏男過去在兩岸經營牛樟芝生意，可謂有聲有色，儘管近年產業沒落，公司財務疑似出問題，但賴男為人和善、交往單純，又是牛樟芝產業權威，懷疑是兒子交往複雜，或中國大陸投資者不滿失利，才找殺手處理。

當時歹徒頭戴帽子、面罩，利用下班時間闖入公司，先將賴男弟弟、劉姓園藝科長押往對面農場的鐵皮工寮內，用手銬將2人銬住，再將人趕進廁所、近距離射殺。之後，歹徒進到公司內，槍殺賴敏男、賴敏男女兒賴彥予及行政主任張女，2人當場死亡，僅賴敏男頭顱卡住子彈，被轉送台中榮總搶救。

業界人士透露，賴敏男10多年前到大陸做牛樟芝生意，但因台灣牛樟無法運至大陸，改採太空包，生意做得有聲有色，頗為成功，獲得當地許多老闆投資。不過，牛樟芝產業5、6年前開始沒落，加上公司在大陸拓展太快，財務開始出現問題。

▲台灣牛樟芝之父、康建生技公司創辦人賴敏男。（圖／翻攝自臉書）

賴敏男為了止血，近年一度欲賣掉公司、土地填補資金缺口，但中國大陸不少買家都只是看看情形，最後都未成交。起初公司開價3億，但後來賣不掉，降價至1.5億元也沒人要買。

業界人士說，賴敏男是台灣食藥用菇菌類協會成員，以前在台灣算是牛樟芝最大協會，在牛樟界頗有權威，人在業界風評不錯，為人和善，交往單純。如今發生槍擊事件，很難想像賴的個性招惹仇人，懷疑是賴的兒子在外交往複雜，否則就是大陸一些投資者要不到錢，才找大陸或東南亞殺手處理。

▼賴敏男被轉送台中榮總搶救。（圖／民眾提供）

▼康建生技公司發生槍擊案，4死1重傷。（圖／記者高堂堯攝）

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