陳時中稱防疫3驕傲　柯文哲酸：我們從頭到尾都在「自主應變」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

獲民進黨徵召參選台北市長的衛福部長陳時中，對於防疫缺失的批評聲浪四起，提及有3項驕傲，包括疫苗有及時到位、快篩有及時大量採購，以及藥物用得早。對於陳時中自稱防疫3驕傲，台北市長柯文哲酸說，台北市從頭到尾都在自主應變。

柯文哲14日下午赴台北市議會進行施政報告，國民黨台北市議員徐巧芯提及，陳時中自評防疫表現及格，陳時中作為防疫指揮官，在台北市的各種作為給予幾分？柯文哲聽聞後立即表示，「不要問我好不好，拜託！我們從頭到尾都在自主應變。」

徐巧芯指出，陳時中曾說有防疫3件事值得驕傲，第一件事情是疫苗採購值得驕傲，從台北市的角度來看，指揮中心配發的量是否足夠？柯文哲認為，陳時中之後一定得回答一個問題，那就是「有沒有擋BNT進來（台灣）？若到時候老郭（鴻海集團創辦人郭台銘）跳出來打他怎麼辦？」

至於快篩、藥物是否值得驕傲？柯文哲驚訝地說，「他真的這樣講喔？應該要換一個小編，不要寫這個。」徐巧芯追問是否要換掉林錦昌，但柯文哲直言，林錦昌是「大編」。

最後，徐巧芯要柯文哲自評防疫表現，柯文哲說，「還可以啦！我們只是姿勢不好看，但每一關都壓過去了，太危險了。」