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「費鴻泰稱安倍是拜登的狗」　顏若芳：自己卻成習近平的狗

▲▼民進黨市議員參選人顏若芳不滿國民黨立委費鴻泰稱安倍為拜登的狗。（圖／顏若芳臉書）

▲民進黨市議員參選人顏若芳不滿國民黨立委費鴻泰稱安倍為拜登的狗。（圖／顏若芳臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委費鴻泰14日在批評蔡英文政府為日本前首相安倍晉三「降半旗」時，認為弔唁的不該是美國總統拜登（Joe Biden）的狗。對此，民進黨市議員參選人顏若芳表示，費鴻台明明是台灣人的立委，卻成為中國國家主席習近平的狗，絲毫不顧台灣的國際形象。

費鴻泰上午記者會時，針對衛福部長陳時中參選台北市長一事，向蔡英文喊話，他認為應該為將近一萬人的家屬降半旗才對。他說，國內至今染疫死亡近一萬人，蔡英文第一時間悼念的不應是美國總統拜登的狗（指先前蔡英文透過推特哀悼拜登的狗ㄧ事），而是近萬名亡者的家屬，他們從未得到一句道歉。

對此，顏若芳解讀費鴻泰的此番談話，認為費鴻泰有指涉「安倍晉三是拜登的狗」的意味。她說，國民黨到底有多怕陳時中？為了護航立委蔣萬安、扯下陳時中，竟然連日本前元首都要羞辱。

顏若芳指出，看到費鴻泰羞辱、貶低安倍晉三首相，與中國那些「慶祝安倍之死」的網路鄉民簡直如出一徹，一下說要槍斃防疫指揮官陳時中，一下又說日本前首相是狗，費鴻泰明明是台灣人的立委，卻成為習近平的狗，絲毫不顧台灣的國際形象，硬是要講些討好中共的爛話。

顏若芳說，日本前首相逝世，國民黨卻連要不要致哀、降半旗，吵到黨內大分裂，主席朱立倫說要派人赴日致哀，結果費鴻泰說安倍是狗，還有趙少康說降半旗很愚昧。

顏若芳指出，國民黨面對安倍之死的反應，是要討好中共，還是與民主同盟一起哀悼，都可以吵得不可開交了，國民黨的民代又如何能代表台灣人的立場呢？

顏若芳認為，國民黨召開記者會，放任費鴻泰羞辱安倍晉三不僅可能傷及台日關係，更凸顯了國民黨的無知下流，應該立即出面道歉、收回鬼扯。

▼台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

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