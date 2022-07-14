雪霸遊客丟吐司餵櫻花鉤吻鮭　被正義哥兩度阻止才罷手

記者蔡文淵／苗栗報導

雪霸國家公園復育櫻花鉤吻鮭30年，目前共有九條流域都有鮭魚的蹤跡，總數超過1萬尾，復育成效良好，不過有民眾為了觀賞櫻花鉤吻鮭，在復育區域用吐司餵魚，根據野生動物保護法規定，明令禁止餵食，如果勸告不聽將會開罰3000元。

▲有民眾為了要就近觀賞櫻花鉤吻鮭，丟吐司餵食吸引魚靠近，行為已經違法，要罰3千元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

有網友在爆料公社臉書社團貼文：7/10約莫中午左右，在華岡合歡溪步道底，居然有人在櫻花鉤吻鮭保育區域，丟吐司在溪河裡面。有人上前告訴他，要他不要再丟，還是繼續，而且還說：「我丟，櫻花鉤吻鮭就會游過來啊。」後來他在那位正義使者阻止後，還是繼續他的丟吐司，正義使者再度阻止第二次，要他不要丟，他才罷手。

貼文網友表示太誇張，「難道他不知道這是非常寶貴的保育區區域嗎？」

對此，雪霸國家公園管理處副處長陳俊山表示，臺灣櫻花鉤吻鮭是屬肉食性魚類，一般不會取食土司，土司會沉入溪底，如累積大量將造成水質污染。再者，土司上的油脂恐會阻礙鮭魚的鰓，影響呼吸作用。

陳俊山說，由於合歡溪上游屬太魯閣園公園範圍，是禁止餵養野生動物，丟吐司餵養行為將可處罰3000元，並得連續處罰。再者，臺灣櫻花鉤吻鮭也是1級保育類動物，此餵食行為也恐違反野生動物保育法。

▲▼國寶魚櫻花鉤吻鮭復育30年有成，從1992年僅有200多尾，2022年成長到1萬2千多尾。（圖／記者蔡文淵翻攝）

