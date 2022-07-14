想省外送費直衝夜市吃消夜　醉騎士上路遇警這下損失更大

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名陳姓男子（28歲）昨（13）日凌晨酒後嘴饞想吃宵夜，但又捨不得付外送費，於是「拚一下」自己騎車出門買宵夜，不料因闖紅燈被員警發現，但他卻不停車還加速逃逸，以為躲進巷弄內就沒事，卻沒想到警方早就在巷口守株待兔，員警發現他渾身酒味對他實施酒測，果然酒測值0.44毫克超標，當場依公共危險罪嫌帶回偵辦。

▲▼高雄一名陳姓男子酒後肚餓想吃消夜，竟騎車上路卻因闖紅燈遭警方攔查，酒測值明顯超標。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民第一分局十全所員警13日凌晨1時許，巡邏行經於三民區吉林街時，發現陳姓男子騎機車闖紅燈，立刻鳴警笛上前攔查，但陳男不停車接受檢，還一路違規加速逃逸，以為躲進巷內便不會被查緝，卻沒想到員警在前方巷口守株待兔，最後只能乖乖束手就擒。

眼尖員警發現陳男渾身酒味，立刻對他實施酒測，果然酒測值0.44毫克明顯超標，當場帶返所依法偵辦，另外對他闖紅燈、紅燈右轉等違規事實依規定開罰。

陳男向警方表示，自己在家喝完酒後，因肚子餓想吃宵夜，原本想叫外送，但又想省「外送費」，心想說夜市離家才一分鐘的車程，便騎車外出，怎麼也沒料到會遇上員警攔查，因喝酒心虛，怕觸法才會加速逃逸，還說不僅宵夜沒吃到，還酒駕被抓，實在是划不來，讓他十分懊悔不已。

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