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超級好拍！　超呆萌摩艾石像現身台中大里藝術廣場

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲「復活節島 Dum Dum 出沒」裝置藝術展，於台中軟體園區大里藝術廣場7月16日至10月31日展出 。（圖／業者提供）

記者白珈陽／台中報導

外型獨特又具有神秘色彩的復活節島之名地景「摩艾」（moai）石像在台中出現！台中軟體園區大里藝術廣場於7月16日至10月31日展出「復活節島 Dum Dum 出沒」裝置藝術展，34尊高矮、造型不一的摩艾石像擺放在廣場，讓民眾可近距離拍照、打卡，同時也享受異國賞遊的趣味。

「復活節島」位於南美洲智利以西約3600公里遠的南太平洋上，島嶼面積163.6平方公里，島上沒有森林、河川，僅有裸露的火山岩石塊，這些石塊被雕課程大大小小的人頭巨石遍布全島，據統計至少有887尊，一般石像高度為3至5公尺，最大可達21公尺，是全球知名的千年世界遺產。

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大里藝術廣場業者表示，大里藝術廣場與Merci design聯手設計打造34尊大型呆萌摩艾像，在陽光灑落的廣場中庭展出，民眾不但可以穿梭其中，還可與摩艾像合影；從空拍角度看，更可以發現摩艾依照黃金比例排列，在長40公尺、寬25公尺的廣場呈現完美弧形。

此外，大里藝術廣場B2的異想新樂園更獨家引進超萌、可愛的摩艾周邊商品，從心靈層面療癒每一位遊客，包含摩艾登機箱、屁屁摩艾面紙盒及嘟嘴摩艾雙層玻璃杯等28項系列周邊，每一款都是呆萌程度爆表。

業者提醒，暑假人潮眾多，民眾拍照時仍須保持適當社交距離、勤洗手與戴口罩，也注意不要破壞展品、配合垃圾不落地，且園區內全面禁菸，請大家共同維護好環境，讓更多人能親近裝置藝術。

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