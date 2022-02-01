Ｑ翻了啦！　台中大里藝術廣場「萌虎出匣」迎新年

▲台中大里藝術廣場打造「群虎賀年」創意裝置展 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

農曆春節9天連假還不知道可以去哪玩嗎？台中大里藝術廣場為迎接虎年到來，特別打造了「群虎賀年」創意裝置展，現場除了有50隻擬真老虎讓大家拍照打卡外，還有美食小吃、精緻手作的「頑在藝起」熱鬧市集，讓全家一起虎虎生風迎新年！

為搭配春節和寒假，此次共有50隻、身長110公分的吉祥虎群，組合成全台獨家、可愛又吸睛的地景藝術展，讓喜歡拍照的大人小孩都可以盡情拍好拍滿，同時只要上傳照片至「台中大里藝術廣場 DaliArt Plaza」臉書粉絲團，還有機會抽市價2000元的象印保溫瓶（10名），展期自即日起至2月15日。

廣場中庭從大年初一到初六，特別邀請了各地的小農、甜點烘培及文創職人們一同參與，為民眾帶來有溫度、有內涵、有文創、增進親子互動的「頑在藝起」熱鬧市集，活力十足的市集分別有多肉植物、手作花藝等、文青創作的布包、飾品、甜點等多樣多元的手作藝品，每一件都是市集職人用心製作的創作品，千萬別錯過。

此外，大里藝術廣場店家為配合廣場活動，也推出滿額禮、買一送一等優惠活動。其中，位於大里藝術廣場、全台最大室內主題樂園「異想新樂園」也推出期間限定活動，初一到初六只要購買三區票或全區票就送「吉祥虎吊飾」，限量3000隻，送完為止。

▲「群虎賀年」展期自即日起至2月15日。（圖／記者白珈陽翻攝）





