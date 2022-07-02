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卡通明星陪你過暑假　最大室內主題樂園「異想新樂園」台中展出

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲台中軟體園區設置全台最大的室內主題樂園「異想新樂園」。（圖／業者提供）

記者白珈陽／台中報導

迎接暑假到來，台中大里軟體園區設置佔地3000坪、全台最大的室內主題樂園「異想新樂園」，並與「氣球仙境」聯手打造6大主題場景，一次囊括各式各樣家喻戶曉的熱門卡通動畫角色，讓大人小孩都能和躍入真實世界的劇中主角合影，一起開心FUN暑假。展期自7月1日至8月31日止。

業者表示，異想新樂園除了有8大主題區、79項遊樂設施讓親子盡興暢玩外，暑假期間更同步推出「異想科學營」。不同於其他課程，「異想科學營」更加著重在生活實用，藉由 DIY體驗與闖關遊戲，培養孩子能從日常事務中，養成觀察、推理及解決問題的能力，並透過動手做實驗，增強學習動力及成果。

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此外，近期兒童疫苗開放施打及確診者陸續康復，異想新樂園自7月1日至8月31日也祭出「無敵星星 無敵暢玩」特別企劃，12 歲以下憑兒童小黃卡或接種證明，確診新冠肺炎康復者憑簡訊、數位新冠病毒健康證明或健保快易通健康存摺等相關證明，不分平、假日購買任三區直接免費升級全區暢玩，儲值會員卡購票可再享9折優惠。

業者說，為讓大小朋友玩得開心又安心，異想新樂園各項遊樂設施在使用後皆會立即消毒，也呼籲遊客要多準備口罩備用，以確保自身防疫安全。

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