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全台唯一！長榮航空奪「全球二十大最佳航空公司」第八名

▲長榮航空奪「全球二十大最佳航空公司」第八名。（圖／長榮航空）

▲長榮航空奪「全球二十大最佳航空公司」第八名。（圖／長榮航空）

記者李宜秦／台北報導

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於今(14)日公布最佳航空公司大獎(Airline Excellence Awards)的評選結果，長榮航空榮獲「2022年全球二十大最佳航空公司–第8名(World‘s Top-20 Airlines–No.8)」之殊榮，是台灣唯一入榜的航空公司。

AirlineRatings.com總編輯傑佛瑞•湯瑪士(Geoffrey Thomas)表示，長榮航空自1992年首創全球第四艙等「經濟豪華艙」，一直是服務創新的先驅，造就了其產品和服務在航空市場的卓越表現。

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▲長榮航空奪「全球二十大最佳航空公司」第八名。（圖／長榮航空）

▲長榮航空表示，將持續精進各項服務。（圖／長榮航空）

長榮航空表示，「追求完美的飛安以及更優質的服務，是長榮航空飛航30多年來持續堅持的目標，在疫情重創全球航空產業的情況下，仍獲得全球旅客的肯定，這是長榮航空每一位成員的榮耀，更是我們精進各項服務的最佳動力」。

AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，每年評比全球385餘家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2022年推薦搭乘的全球二十大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。

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