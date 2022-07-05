長榮航空新開「米蘭、慕尼黑航線」時間點出爐！明起開放訂票

▲長榮航空新闢米蘭、慕尼黑航線。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

邁入疫後生活，航空市場逐步恢復正常，長榮航空今日宣佈，10月25日開闢台北-米蘭航線，提供每週兩班的飛航服務，兩航線均以波音777-300ER機型飛航；11月3日開闢台北-慕尼黑航線，提供每週四班的飛航服務，明日起民眾可至長榮航空官網訂票。

長榮航空為慶賀歐洲雙航點開航，明日起至8月8日止，透過長榮航空官網購買今年11月30日前來回的台北-米蘭或台北-慕尼黑經濟艙機票，最低只要NT$27,569元起(不含稅金及其他各項附加費)。

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旅行業者也預先規劃各式團體行程，米蘭 10天只要NT$79,900元起、慕尼黑10天只要NT$69,900元起，民眾可先上網瀏覽，在開放團體旅遊後即可搶先購買喜愛的行程。

▲▼長榮航空新闢米蘭、慕尼黑航線，明日起開放訂票。（圖／長榮）

長榮航空表示，睽違25年後再度開闢歐洲新航線，此次陸續新增米蘭及慕尼黑兩個直飛新航點，讓歐洲航網的佈局更完善，搭配巴黎、維也納的直飛航線，或是中停曼谷的倫敦及阿姆斯特丹航線，提供旅客多點進出的行程組合，對於商務或是旅遊的民眾都將是往返歐洲最佳選擇。

長榮航空進一步指出，歐洲新航點開闢後，米蘭、慕尼黑、巴黎、維也納都有直飛台北的航班，均為清晨抵達桃園機場，可搭配長榮航空東北亞、東南亞的綿密航網，方便旅客轉機至亞洲各大城市，將有利於逐步吸引歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色，也有助於航線經營的穩定性。

▲▼長榮航空10月25日開闢台北-米蘭航線，11月3日開闢台北-慕尼黑航線。（圖／長榮）