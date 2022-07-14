長榮航空城市觀光馬拉松10／23開跑！「懂跑訓練班」今起開放報名

▲長榮航空「懂跑訓練班」今起開放報名。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空城市觀光馬拉松將於10月23日開跑，本次首度加入全馬組別，另邀請NRC(Nike Run Club)頂尖教練團設計專業訓練課程，推出三梯的「長榮航空懂跑部-懂跑訓練班」，首梯將於今年7月31日開訓，即日起開放報名，訓練價每位6888元。

「長榮航空懂跑部-懂跑訓練班」開辦三個梯次，開訓日期分別為7月31日、8月27日及9月24日，每梯招收30人，為期四週，共計八堂課，於每週六及每週三上課，訓練價每位6,888元。

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長榮表示，此次訓練班由2004年雅典奧運及2008年北京奧運男子馬拉松代表-「路跑王」吳文騫擔任總教練，三個梯次的主教練則分別由2021年及2022年北竿硬地超級馬拉松冠軍、Wings for life World Run台灣賽道三屆冠軍的李智群教練、擅長跑姿矯正及專屬課表編排的吳信和教練以及全中運女子組五千公尺和一萬公尺三連霸的紀錄保持人吳敏教練擔任。

此次招收對象為想要建立良好跑步習慣且年滿18歲的初、中階跑者，教練將依學員能力進行分組，並為每位學員個別量身打造訓練課程，訓練課程包含提升跑速的間歇訓練、穩定配速練習、調整跑步姿勢及心肺能力的養成及客製化的訓練菜單等。

長榮航空也準備完訓超值贈品，提供學員2023年長榮航空城市觀光馬拉松不分組別的免費名額、長榮航空無限萬哩遊1,000哩、長榮航空樂e購85折優惠與長榮航空輕量機能透氣運動外套共四項好禮。