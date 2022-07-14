　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅送柯文哲「往台東單程車票」　車次、車號有玄機「掰掰157」

▲民進黨台北市議員王世堅質詢，送柯文哲台東單程票。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員王世堅質詢，送柯文哲台東單程票。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會於13日開議，此為台北市長柯文哲最後一次施政報告；過去每次都會送物品給柯文哲的「柯黑」台北市議員王世堅，因為柯文哲過去曾說連任不成功就要到台東當醫生，所以14日送上了一張12月25日的「台北往台東的單程車票」，且上面車號為881，且是「1車57號」，諷刺意味濃厚。

台北市長柯文哲14日下午到台北市議會進行施政報告，王世堅表示，柯文哲邁入任期第4年時，公開說過就任市長第一年亂當、第二年做不好、第三年才穩定，甚至提及當市長一開始「把人當病人看」，現在終於把大家當成「人」看待了，這是很大的進步。

▲民進黨台北市議員王世堅質詢，送柯文哲台東單程票。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

王世堅指出，柯文哲曾經說過，如果當時連任不成功的話，就要到台東馬偕醫院當普通醫師，「大家都知道提升偏鄉醫療刻不容緩，所以我當下喜出望外，呼籲市民說『你的一票，決定台東偏鄉醫療未來，請你成全柯文哲，服務台東偏鄉的心願』。」也就是要成全柯文哲到台東行醫。

王世堅說，他相信每一句話的背後都有神明，每一個發願都該實現，所以既然柯文哲有心要為台東偏鄉醫療做事，「那你就去吧！」

此時，王世堅拿出了一張放大版的台鐵自強號車票，只見上面時間點為12月25日柯文哲卸任當天，且車號881諧音就是「掰掰依」，而座位則在「1車57號」，諷刺柯文哲智商157。

王世堅強調，自己預購了一張12月25日卸任當天下午的往台東車票，「因為我不知道你的誠意到哪裡，所以我只買了單程車票。」也請柯文哲好好解讀上面數字。

▼王世堅送柯文哲台北往台東單程車票。（圖／台北市議員王世堅辦公室提供）

▲▼王世堅送柯文哲台北往台東單程車票。（圖／台北市議員王世堅辦公室提供）

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
2加油員顧聊天「超加」532元　女車主傻眼：我要認衰補足？
109年來只有6人做到！大谷翔平狂破紀錄　下一個挑戰棒球之神
王世堅送柯文哲「往台東單程車票」　車次、車號有玄機
快訊／山上徹也媽媽首發聲！　絕口不提統一教
指揮中心公布「確診死亡-1」　羅一鈞曝原因
40多歲女睡夢中過世後才知染疫　「無慢性病、打3劑疫苗」死因
快訊／今本土+27597！新北4718例最多　各縣市確診分佈
快訊／今增89死！　本土+27597
LIVE／陳時中請辭待批准　指揮中心最新說明
「超級月亮」大滿潮！　台南驚見海水倒灌
「海豹部隊」成員突暴斃！身高190耶魯金童撐過「地獄周」咳血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「不顧林口需求」惹議！　新北攤時序再嗆：林佳龍當時早離開交通部

陳時中稱對手「青年才俊」　喊話各提政見：讓台北市選民做選擇

王世堅送柯文哲「往台東單程車票」　車次、車號有玄機「掰掰157」

陳時中民調吻合「神秘會議紀錄」？蔣萬安：民調機構背景會影響結果

跟鄭文燦綁緊緊？　林智堅回嗆張善政：心裡只有選舉沒市民

朱立倫擬赴日參加安倍國葬　林飛帆讚：對台灣是好的發展

陳時中請辭　蔣萬安：放棄防疫責任就別用中央資源選舉

王鴻薇釋截圖控林智堅親信施壓大學　林芸帆駁：沒不可告人之處

考試院修法放寬參與典試工作比例　各組專家不得超過總人數2分之1

電價漲釀物價上升！56.7%不滿蔡英文　6成不贊成能源政策

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

「不顧林口需求」惹議！　新北攤時序再嗆：林佳龍當時早離開交通部

陳時中稱對手「青年才俊」　喊話各提政見：讓台北市選民做選擇

王世堅送柯文哲「往台東單程車票」　車次、車號有玄機「掰掰157」

陳時中民調吻合「神秘會議紀錄」？蔣萬安：民調機構背景會影響結果

跟鄭文燦綁緊緊？　林智堅回嗆張善政：心裡只有選舉沒市民

朱立倫擬赴日參加安倍國葬　林飛帆讚：對台灣是好的發展

陳時中請辭　蔣萬安：放棄防疫責任就別用中央資源選舉

王鴻薇釋截圖控林智堅親信施壓大學　林芸帆駁：沒不可告人之處

考試院修法放寬參與典試工作比例　各組專家不得超過總人數2分之1

電價漲釀物價上升！56.7%不滿蔡英文　6成不贊成能源政策

最後一次部務會議！陳時中喊話同仁：之後有機會一定「充分合作」

「不顧林口需求」惹議！　新北攤時序再嗆：林佳龍當時早離開交通部

台積電Q3還會更好！營收有望衝206億美元　年營收成長30%目標不變

《花千骨》拍電影版…白子晝是台灣演員！造型挨酸「沒仙氣，很接地氣」

陳時中稱對手「青年才俊」　喊話各提政見：讓台北市選民做選擇

全台唯一！長榮航空奪「全球二十大最佳航空公司」第八名

羊駝剃光毛！瞬間消風秒變「長脖子貴賓」...網笑：太神奇啦

朱俐靜強打精神最後錄影　陳漢典慟：完全看不出來她生病

馬尾熱褲女臉書PO文賣快篩　警佯裝大盤約面交...她辯不知違法

3好友咖啡廳「比手語」聊太嗨　「動作太大」路人誤會打架了

遊客玩橡皮艇狂飆嗨翻！　下秒遭水上摩托車撞飛亡

政治熱門新聞

陳時中今辭衛福部長　內定薛瑞元接任

周玉蔻怒了！　狠嗆「焦糖哥哥」先好好讀書

「焦糖哥哥」操刀陳時中社群　他曝綠營基層炸鍋「恐撐不過24小時」

淡水蔡依林有對手！　「龜山蔡依林」出來選了

ET民調／綠營支持者歸隊！陳時中民調回溫　和蔣萬安差距僅剩5.3%

國安基金首次「萬點以上」入場護盤！他看1關鍵嘆：悲哀

蔡炳坤被攻擊喝酒才中風　真相曝光

桃園市長最新民調！林智堅遭張善政超車

爭取戰桃園失利　鄭寶清掛「信賴」看板惹議

快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

烈嶼駐軍槍殺越南難民　監院促請研擬上訴

快訊／辭衛福部長參戰北市　立委曝光「陳時中10大金句」

陳時中新書讚盧秀燕　地方人士曝：賴清德也讓蔡其昌很尷尬

焦糖第一槍開砲「館長」陳之漢　徐巧芯諷刺：神操盤、時中穩了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

她偷領2000萬「借弟弟買房」　老公刷簿吐血

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面