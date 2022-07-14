王世堅送柯文哲「往台東單程車票」　車次、車號有玄機「掰掰157」

▲民進黨台北市議員王世堅質詢，送柯文哲台東單程票。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會於13日開議，此為台北市長柯文哲最後一次施政報告；過去每次都會送物品給柯文哲的「柯黑」台北市議員王世堅，因為柯文哲過去曾說連任不成功就要到台東當醫生，所以14日送上了一張12月25日的「台北往台東的單程車票」，且上面車號為881，且是「1車57號」，諷刺意味濃厚。

台北市長柯文哲14日下午到台北市議會進行施政報告，王世堅表示，柯文哲邁入任期第4年時，公開說過就任市長第一年亂當、第二年做不好、第三年才穩定，甚至提及當市長一開始「把人當病人看」，現在終於把大家當成「人」看待了，這是很大的進步。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

王世堅指出，柯文哲曾經說過，如果當時連任不成功的話，就要到台東馬偕醫院當普通醫師，「大家都知道提升偏鄉醫療刻不容緩，所以我當下喜出望外，呼籲市民說『你的一票，決定台東偏鄉醫療未來，請你成全柯文哲，服務台東偏鄉的心願』。」也就是要成全柯文哲到台東行醫。

王世堅說，他相信每一句話的背後都有神明，每一個發願都該實現，所以既然柯文哲有心要為台東偏鄉醫療做事，「那你就去吧！」

此時，王世堅拿出了一張放大版的台鐵自強號車票，只見上面時間點為12月25日柯文哲卸任當天，且車號881諧音就是「掰掰依」，而座位則在「1車57號」，諷刺柯文哲智商157。

王世堅強調，自己預購了一張12月25日卸任當天下午的往台東車票，「因為我不知道你的誠意到哪裡，所以我只買了單程車票。」也請柯文哲好好解讀上面數字。

▼王世堅送柯文哲台北往台東單程車票。（圖／台北市議員王世堅辦公室提供）