快訊／又出事！高雄貨車倒車「撞斷3根電桿」　這次苦主不是台電

記者賴文萱／高雄報導

又出事！繼今（14）日上午在高雄大樹區有拖板車撞斷電桿後，下午仁武區一輛大貨車承載挖土機時，倒車又不慎撞斷路旁電桿，導致斷裂倒塌，電線拉扯後共牽連3根電桿。經查，這次3根電桿為中華電信供應網路線路用，桿體斷裂然線路無損傷，不影響供電。

▲高雄貨車倒車「撞斷電桿」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄貨車倒車「撞斷3根電桿」，經查是中華電信供應網路線路用。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，14日下午1點多，獲報於仁武區仁心路20巷電桿斷裂。經查，該案為35歲宋姓大貨車司機駕駛營業大貨車承載挖土機，從仁心路以倒車方式要進入仁心路20巷，於仁武區仁心路20巷13號旁擦撞到路旁電桿（編號：南勢支3電桿）。

該起事故除了導致1根電桿斷裂倒塌外，由於電線拉扯，又造成往仁心路方向的牽連電桿（南勢支2電桿、南勢支1電桿）遭拉扯斷裂，總計影響3根，所幸現場無人受傷。

▲警方獲報後，於現場進行封鎖及交管，並通知中華電信到場搶修中。（圖／記者賴文萱翻攝）

仁武分局澄觀所到場後立即於仁心路段進行封鎖及交管，並通知中華電信到場搶修中。據了解，該3根電桿均為中華電信供應網路線路用，桿體斷裂然線路無損傷，不影響供電。