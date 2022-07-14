衛生福利專業獎章得主揭曉　竹山秀傳榮譽院長謝輝龍獲三等獎章

▲竹山秀傳醫院榮譽院長謝輝龍獲頒三等衛生福利專業獎章。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有貢獻人士的衛福部「衛生福利專業獎章」，今年得主名單日前揭曉，衛福部審查小組從多位受推薦人中評選，選出最具貢獻者，南投縣竹山秀傳醫院榮譽院長謝輝龍，最後獲頒三等衛生福利專業獎章。

衛福部於12日舉辦111年「頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮」，由部長陳時中親自主持及頒獎；南投縣衛生局指出，謝輝龍服務南投奉獻醫療30餘年，重大服務事蹟不勝枚舉：

自86年5月返鄉籌設竹山秀傳醫院，至110年12月改制竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院，25年來長期致力偏鄉醫療服務、全面提升大南投區緊急醫療救護能力及成立遠距照護中心，也積極推動社區失智照護，提供在地化延緩失能與失智照護服務；特別是去年5月COVID-19疫情嚴峻之際，配合衛生局設社區採檢站共21場次，找出確診個案，杜絕疫情擴散，也配合施打疫苗。

縣府衛生局長陳南松對謝輝龍長年的積極奉獻，表達深切感佩及感謝，並期許衛生醫療專業人員能以他為模範，發揮專業素養與服務精神，致力與衛生單位合作，一起推動各項衛生醫療及公共衛生政策，共同為縣民營造安心健康的生活環境。