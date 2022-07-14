　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

衛生福利專業獎章得主揭曉　竹山秀傳榮譽院長謝輝龍獲三等獎章

▲竹山秀傳醫院榮譽院長謝輝龍獲頒三等衛生福利專業獎章。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲竹山秀傳醫院榮譽院長謝輝龍獲頒三等衛生福利專業獎章。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有貢獻人士的衛福部「衛生福利專業獎章」，今年得主名單日前揭曉，衛福部審查小組從多位受推薦人中評選，選出最具貢獻者，南投縣竹山秀傳醫院榮譽院長謝輝龍，最後獲頒三等衛生福利專業獎章。

衛福部於12日舉辦111年「頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮」，由部長陳時中親自主持及頒獎；南投縣衛生局指出，謝輝龍服務南投奉獻醫療30餘年，重大服務事蹟不勝枚舉：

▲竹山秀傳醫院榮譽院長謝輝龍獲頒三等衛生福利專業獎章。（圖／南投縣政府提供）

自86年5月返鄉籌設竹山秀傳醫院，至110年12月改制竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院，25年來長期致力偏鄉醫療服務、全面提升大南投區緊急醫療救護能力及成立遠距照護中心，也積極推動社區失智照護，提供在地化延緩失能與失智照護服務；特別是去年5月COVID-19疫情嚴峻之際，配合衛生局設社區採檢站共21場次，找出確診個案，杜絕疫情擴散，也配合施打疫苗。

縣府衛生局長陳南松對謝輝龍長年的積極奉獻，表達深切感佩及感謝，並期許衛生醫療專業人員能以他為模範，發揮專業素養與服務精神，致力與衛生單位合作，一起推動各項衛生醫療及公共衛生政策，共同為縣民營造安心健康的生活環境。

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
朱俐靜《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌
國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝
強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人
黃嘉千婚變「意外被掀財務狀況」！人妻看完苦勸中肯6字：她真有
快訊／雨彈開炸！　5縣市大雨特報
「綠水鬼」放女友腿上　他吃一餐70萬慘飛！網驚呆：好扯
快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區下午停電
台首大全面停招　學生「心情錯愕、氣憤」：剛考上研究生無法轉學
快訊／夢想家、領航猿驚天交易！　3球星轉隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紓解暑假出遊台1線爆量車流　枋寮警交通疏導措施出爐

衛生福利專業獎章得主揭曉　竹山秀傳榮譽院長謝輝龍獲三等獎章

九旬嬤凌晨起床外出買菜　迷途坐路中央...屏東暖警助返家

道路回填坑洞每個月修補？中壢區市議員謝美英批：浪費公帑

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁讚「強強聯手」

履歷健檢、職涯諮詢及就業講座 勞工局助市民求職沒煩惱

暑期青春專案開跑　南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

「抗詐崛起創意梗圖」　屏東縣警方網路徵選活動開跑

花蓮市區停車位不足難解　魏嘉賢籲比照都會區以自治條例解決

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

紓解暑假出遊台1線爆量車流　枋寮警交通疏導措施出爐

衛生福利專業獎章得主揭曉　竹山秀傳榮譽院長謝輝龍獲三等獎章

九旬嬤凌晨起床外出買菜　迷途坐路中央...屏東暖警助返家

道路回填坑洞每個月修補？中壢區市議員謝美英批：浪費公帑

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁讚「強強聯手」

履歷健檢、職涯諮詢及就業講座 勞工局助市民求職沒煩惱

暑期青春專案開跑　南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

「抗詐崛起創意梗圖」　屏東縣警方網路徵選活動開跑

花蓮市區停車位不足難解　魏嘉賢籲比照都會區以自治條例解決

曼秀雷敦「公益限定版」愛心無限銅板價　每個都想收藏

評鑑「不列等」遊覽車2成缺失未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

學生家長評「學習歷程檔案」不及格　近7成支持恢復考國英數乙

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

《禹英禑》真實人物！她4歲才會說話　佛羅里達首位自閉症律師

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中文限定特典公開…主題便當套組超萌

劉德海／安倍主導印太政經同盟　及早因應台日關係變化

朱俐靜癌逝...《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

雙手被綁床頭...吳慷仁裸身大尺度　狂拍賈靜雯被封「天生的調教師」

地方熱門新聞

即／台電大潭電廠又傳意外　工人墜10米亡

台南海水淡化廠興建環評過關

男模帥哥詐騙又來了

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

南警6個月取締大型車8項違規188件

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

屏東林管處小花蔓澤蘭快閃收購　每公斤5元

屏東空中嘉年華活動7/22登場　邀民遨遊天際

新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

國旅補助起跑防車龍再現　屏警比照年假疏導交通

東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁有期許

淡水漁樂趣「三芝浪漫灣」開跑

更多熱門

相關新聞

竹山秀傳歡喜改制社團法人醫院斥資3000萬增心導管室

竹山秀傳歡喜改制社團法人醫院斥資3000萬增心導管室

竹山秀傳醫院在秀傳醫療體系總裁黃明和和團隊歷經長達15年努力，12月1日改制為竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院，而斥資3000萬元於今年5月設立的心導管室，短短數月已救回200多條寶貴生命；院方表示，未來將以嶄新風貌提供更高品質及暖心的醫療服務，持續守護鄉親們的身體健康。

就醫更方便　安泰醫院＋枋山鄕共建「幸福巴士東港醫療線」

就醫更方便　安泰醫院＋枋山鄕共建「幸福巴士東港醫療線」

自己身體自己顧　蘇清泉籲長輩一定要打疫苗

自己身體自己顧　蘇清泉籲長輩一定要打疫苗

人醫+獸醫救頭破石虎！得知祕密

人醫+獸醫救頭破石虎！得知祕密

鹿谷永隆社區C級巷弄長照站開幕

鹿谷永隆社區C級巷弄長照站開幕

關鍵字：

竹山秀傳醫院榮譽院長謝輝龍衛生福利專業獎章

讀者迴響

熱門新聞

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面