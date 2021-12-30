竹山秀傳改制社團法人醫院　添「心導管界賓士」7月搶回200命

▲竹山秀傳醫院新增心導管室正式啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳醫院在秀傳醫療體系總裁黃明和和團隊歷經長達15年努力，12月1日改制為竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院，而斥資3000萬元於今年5月設立的心導管室，短短數月已救回200多條寶貴生命；院方表示，未來將以嶄新風貌提供更高品質及暖心的醫療服務，持續守護鄉親們的身體健康。

竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院改制揭牌暨心導管室啟用典禮，於29日上午舉辦，由秀傳醫療體系執行長兼竹秀首任董事長黃靖媛主持，秀傳醫體系營運長陳秀珠、竹秀院長謝輝龍、彰濱秀傳紀念醫院院長黃士維，縣長林明溱、衛生局長陳南松，以及眾多民意代表、里長都出席祝賀，喜氣洋洋。

謝輝龍院長指出，竹山秀傳醫院改制後，醫院運作更為流暢，未來將朝整體擴建及設備擴充的方向努力，特別是台灣不久將邁入超高齡社會，院方將建置長照大樓統整鄰近社區的長照資源，啟動新一代的照顧模式，進而打造溫馨、有深度及高齡友善的照顧服務。

▲竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院歡慶改制揭牌。（圖／竹山秀傳醫院提供）

另有感於醫院位置地處偏遠、鄰近山區，每遇急性心肌梗塞等緊急事故，常因設備不足且轉診路途遙遠而造成憾事，院方因此耗資3000萬引進「心導管界的賓士」─Philips數位心導管機，7個月來已幫助212名病友，其中更將40位、包括3位到院後無呼吸心跳的患者從鬼門關搶救回來。

竹秀心臟內科主任蔡鴻義說，近年來心臟疾病已躍升10大死因第2名，急性心肌梗塞更有發生率不斷攀升且年輕化趨勢，須把握黃金救援時間打通阻塞血管、減少心臟受損範圍，而透過數位心導管機檢查，對病患助益更加顯著；他呼籲民眾保持警覺，當身體出現胸痛、胸悶甚至痛感由胸部擴散至肩膀、手臂、下巴、上腹部等部位時，應趕緊就醫。

林明溱對竹山秀傳醫院的大手筆投資打造心導管室、搶救更多人命表示感謝，也預祝竹秀早日升格區域教學醫院，以更精實的醫護團隊與設備，守護南投縣鄉親的健康。



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