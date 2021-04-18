　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鹿谷永隆社區C級巷弄長照站開幕　竹山秀傳醫院籲長輩多利用

▲竹山秀傳醫院新設C級巷弄長照站，於鹿谷鄉永隆社區開幕啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲竹山秀傳醫院新設C級巷弄長照站，於鹿谷鄉永隆社區開幕啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣已邁入高齡社會，竹山秀傳醫院響應政府長照2.0政策、落實預防保健，日前在鹿谷鄉永隆社區活動中心開辦C級巷弄長照站，未來每週2、4提供健康促進課程，讓65歲以上的社區長輩可至此學習、活動筋骨，並認識厝邊的朋友擴展生活圈，以促進長者健康福祉、提升生活品質。

▲竹山秀傳醫院新設C級巷弄長照站，於鹿谷鄉永隆社區開幕啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲竹山秀傳醫院新設C級巷弄長照站，於鹿谷鄉永隆社區開幕啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

院方指出，鹿谷鄉人口老化（大於65歲）比率高達20%，於南投各鄉鎮市排名第二高，而目前本國平均壽命是80.6歲，實際健康餘命是70.3歲，意味多數老人家有7至10年處於失能、失智，需有專人從旁照料考量年輕一代皆在外打拼，讓老人家擁有健康身體、能照料自我是當務之急。

院方表示，在永隆村出身的鄉長邱如平、永隆社區發展協會理事長康峻郎極力推動下，在地長輩們踴躍參與據點活動：4月1日第一天開課就有近百人到場參與；除每周2次的藝術課程、精油芳療、認知促進等課程，本據點也提供生理量測、4癌、無煙宣導和長照Ａ據點諮詢服務；本院高齡運動中心也將儀器搬至現場給予長者體驗，提供優質專業的運動指導。

▲竹山秀傳醫院新設C級巷弄長照站，於鹿谷鄉永隆社區開幕啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲竹山秀傳醫院新設C級巷弄長照站，於鹿谷鄉永隆社區開幕啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹秀院長謝輝龍說，偏鄉據點經營實屬不易，希望永隆村長輩們能珍惜並多參與據點活動，讓院方能持續落實社區照顧關懷、在各據點提供服務，嘉惠更多長者安享晚年，也降低年輕人負擔。

►照顧腸道增加好菌　消化道機能更健康

►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能

►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃　空拍照卻超美

►綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝　鄰居驚訝：爸爸人很好

►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇　自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠

►2煞剝光護理師僅留內褲！還原金龍山洗劫現場　雙手反綁腫脹發黑

ET快訊
日月潭乾到275年前「乾隆11年古蹟」浮出　他看碑文大驚
老董尪中風！貴婦找親家母照顧　驚見「2人床上不倫」慘被奪位
爆乳鋼琴YouTuber又傳「露臉」！點開一看「白到發光」網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

羅馬拼音學族語！吉安鄉族語認證衝刺班　數位課程練實戰經驗

台南安平鹽水溪　坐竹筏紅樹林養蚵生態之旅

鹿谷永隆社區C級巷弄長照站開幕　竹山秀傳醫院籲長輩多利用

合歡山玉山杜鵑和賞花人數大爆發　交通疏導至6月中旬

節稅減負擔！家有失能者注意　備妥證明享長照扣除額

來自日本加賀的一封信　肯定黃偉哲行銷台南鳳梨的用心

太魯閣號事故聯合公祭！花蓮徐榛蔚主祭　籲中央落實行的正義

漁船吊臂斷裂砸傷船員頭部　台南海巡協助送醫急救

桃園失智翁拔菜迷途困車陣　警挨家挨戶拜訪助返家

乾到族人土地重見天日！　邵族日月潭獻「鞦韆祭」隔60年登場

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

羅馬拼音學族語！吉安鄉族語認證衝刺班　數位課程練實戰經驗

台南安平鹽水溪　坐竹筏紅樹林養蚵生態之旅

鹿谷永隆社區C級巷弄長照站開幕　竹山秀傳醫院籲長輩多利用

合歡山玉山杜鵑和賞花人數大爆發　交通疏導至6月中旬

節稅減負擔！家有失能者注意　備妥證明享長照扣除額

來自日本加賀的一封信　肯定黃偉哲行銷台南鳳梨的用心

太魯閣號事故聯合公祭！花蓮徐榛蔚主祭　籲中央落實行的正義

漁船吊臂斷裂砸傷船員頭部　台南海巡協助送醫急救

桃園失智翁拔菜迷途困車陣　警挨家挨戶拜訪助返家

乾到族人土地重見天日！　邵族日月潭獻「鞦韆祭」隔60年登場

大甲媽回鑾　連勝文現身與顏寬恒共同扶轎

丁噹生日約會「年下弟弟」！　土味情話反撩...甜蜜指數爆表

嗆「郊區警察看不懂」　白目男被「佛珠所長」慘電：抽K菸講這麼多

從漁夫鍋吃到歐風焗烤口味　這4家Buffet都可以「龍蝦無限續點」

踏踏新體驗！貓奴派「扭屁屁喪屍」伺候　主子全程白眼：想巴蕊

全中運／魏浩倫2個月內連破PB　追學長楊俊瀚大會紀錄笑有壓力

蘇智傑開季盲打真低潮　找回節奏打擊率攀升

男帶20偏鄉談生意「人走包沒拿」　店員拾獲急報警：好多錢！

遭學生爆沒彩排音樂會卻上台「對嘴合唱」！南應大系主任開吉了

首次追隨媽祖！她默念願望3次「一抬頭」淚狂掉：祂知道我的委屈

一夜情都戴套「菜花朵朵開」　高帥男大生慌了！醫師勸八分滿就好

地方熱門新聞

隔60年！邵族「鞦韆祭」於日月潭邊舉行

加油站提早1分鐘關　他PO網轟引論戰

全中運開幕今登場　選手之夜嗨翻田徑場

漁船吊臂斷裂砸傷船員頭部海巡協助送醫

日本加賀一封信肯定黃偉哲行銷台南鳳梨用心

婦人幻想偽出國深夜出門　警護送返家

香蕉價跌丟千萬生態池邊　發爛伴隨果蠅

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

黃偉哲：活化閒置土地及建物杜絕養地套利

單親媽推腦麻兒　求大甲媽開刀順利

翁章梁漢服古禮行文誦經

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

參選2024？　鄭文燦「笑容」給回應

更多熱門

相關新聞

買15斤高檔茶給大甲媽信眾喝　泡茶姐：結緣啦

買15斤高檔茶給大甲媽信眾喝　泡茶姐：結緣啦

大甲媽遶境第二天進入彰化，縣府前已經看到有搭滿帳篷及在縣府一樓大廳內休憩的信眾，有1名來自台北的婦人官香(67歲)，人稱「泡茶姐」，除了去年因為新冠肺炎疫情沒到彰化以外，30多年來都自掏腰包，選購1斤2千元的鹿谷茶葉，泡給來往的信眾喝，今年就買了15斤茶花了3萬元，她笑著說，「結緣啦！」

即／南投小貨車撞斷電桿　1大1小卡車內

即／南投小貨車撞斷電桿　1大1小卡車內

水林海埔村升級　中醫大北港附醫加碼遠距照護

水林海埔村升級　中醫大北港附醫加碼遠距照護

全球總人口2100年減半　美奪回經濟第一

全球總人口2100年減半　美奪回經濟第一

稀飯＋醬瓜就一餐！專家曝老人「蛋白質不夠」下場慘

稀飯＋醬瓜就一餐！專家曝老人「蛋白質不夠」下場慘

關鍵字：

鹿谷人口老化高齡社會長照站竹山秀傳醫院

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

正妹YouTuber跳樓輕生！悲留遺言：只有死才能贖罪

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面