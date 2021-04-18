鹿谷永隆社區C級巷弄長照站開幕　竹山秀傳醫院籲長輩多利用

▲竹山秀傳醫院新設C級巷弄長照站，於鹿谷鄉永隆社區開幕啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣已邁入高齡社會，竹山秀傳醫院響應政府長照2.0政策、落實預防保健，日前在鹿谷鄉永隆社區活動中心開辦C級巷弄長照站，未來每週2、4提供健康促進課程，讓65歲以上的社區長輩可至此學習、活動筋骨，並認識厝邊的朋友擴展生活圈，以促進長者健康福祉、提升生活品質。

▲竹山秀傳醫院新設C級巷弄長照站，於鹿谷鄉永隆社區開幕啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

院方指出，鹿谷鄉人口老化（大於65歲）比率高達20%，於南投各鄉鎮市排名第二高，而目前本國平均壽命是80.6歲，實際健康餘命是70.3歲，意味多數老人家有7至10年處於失能、失智，需有專人從旁照料考量年輕一代皆在外打拼，讓老人家擁有健康身體、能照料自我是當務之急。

院方表示，在永隆村出身的鄉長邱如平、永隆社區發展協會理事長康峻郎極力推動下，在地長輩們踴躍參與據點活動：4月1日第一天開課就有近百人到場參與；除每周2次的藝術課程、精油芳療、認知促進等課程，本據點也提供生理量測、4癌、無煙宣導和長照Ａ據點諮詢服務；本院高齡運動中心也將儀器搬至現場給予長者體驗，提供優質專業的運動指導。

▲竹山秀傳醫院新設C級巷弄長照站，於鹿谷鄉永隆社區開幕啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹秀院長謝輝龍說，偏鄉據點經營實屬不易，希望永隆村長輩們能珍惜並多參與據點活動，讓院方能持續落實社區照顧關懷、在各據點提供服務，嘉惠更多長者安享晚年，也降低年輕人負擔。

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