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社會 社會焦點 保障人權

高雄某高中爆女老師遭學生性騷擾　被控刁難請假...校方說話了

▲教室。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲高雄一名女教師被學生性騷擾，校方卻消極處理，讓當事人感到難過及痛苦。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者賴文萱／高雄報導

高雄某高中爆出學生性騷擾女老師的事件，一名女老師控訴，她在教室內被男學生性騷擾後，為了跟當事人區隔而請假在家，但校方卻百般刁難請假的過程，甚至被其他女生說「都幾歲人了，被摸一下會怎麼樣」等話，讓她完全崩潰。對此，遭控訴的校方今聲明表示，從未刁難老師請假，而是善意提醒與協助。

該名女老師表示，她今年3月第一次察覺被學生觸碰臀部及大腿，3月29日第二次察覺，「最一開始，我是不相信我被性騷擾的。我不相信，一位學生，敢對老師踰矩」，然而她自己的感受非常明顯，「我很不舒服」。在事件傳開，校內立刻啟動性平程序，她在4月6日申請性平調查，卻在4月7日下午要召開性平會議前，因為想到即將碰到該名男學生，直接在教室內暈倒送醫。

女教師控訴，她以公傷假名義，申請性平調查期間2到4個月的假別，想藉著這段時間與當事學生分開；由於性騷擾案件未成案，性平會的調查及結果尚未出爐，因此醫師寫「宜休養」卻不被校方人事接受為請假理由。第一次性平會於4月18日召開，女老師4月22日參與調查會議，性平案件6月20日結案，但請假過程非常不順利，人事天天致電、傳訊，要她3天內出示醫師證明，否則就是曠職。

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女教師遭性騷擾後，聽到其他女生說「都幾歲人了，被摸一下會怎樣」後崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，校方今天發聲明表示， 本校從未刁難老師請假，而是善意提醒與協助，老師在調查期間有給予公傷病假。又本校依據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第二十五條之規定，為保障校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件當事人之工作權：彈性處理當事人之出缺勤紀錄，調查期間給予公傷假；尊重個人之意願，進行課務調整，避免當事人雙
方互動之機會。

校方強調，該事件目前已結案，並經性平會審議，給予行為人實施後續輔導措施。感謝大家關切之意，請大家給予當事人更多的休養的空間，避免片面訊息造成更多困擾與傷害。後續本校會積極提供當事人協助與輔導，讓當事人儘快回復身心健康。最後重申，絕不姑息校園性別事件發生，呼籲相關當事人勇於舉發，並給予完全的保護與支持。

高雄市教育局則表示，該案學校於今年4月接獲女師調查申請書，陳述疑似受到學生性騷擾事件，學校於知悉後當日即進行校安通報，並召開性平會受理，6月完成調查。後續依據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第25條規定，學校已針對教師彈性處理出缺勤紀錄，調查期間核予公傷假，並尊重教師個人意願進行課務調整，避免當事人雙方互動之機會，以保障當事人工作權。

教育局已責請學校提供學生心理輔導及性平教育課程，另對教師提供保護措施及相關資源等協助，並依據性平法持續宣導身體界限及自我保護觀念，營造友善安全學習環境。

▼女教師IG貼文如下。（圖／當事人授權提供）

▲▼高雄某高中爆學生性騷擾女師。（圖／當事人授權提供）

▲▼高雄某高中爆學生性騷擾女師。（圖／當事人授權提供）

▲▼高雄某高中爆學生性騷擾女師。（圖／當事人授權提供）

▲▼高雄某高中爆學生性騷擾女師。（圖／當事人授權提供）

▲▼高雄某高中爆學生性騷擾女師。（圖／當事人授權提供）

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