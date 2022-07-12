偷摸超商女店員屁股　噁男見笑轉生氣再罵「破麻」下場出爐

▲59歲的陳姓男子竟趁女店員在忙時，偷摸其屁股得逞。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名陳姓男子去年11月凌晨前往北市某間全家門市時，竟趁著女店員在協助客人處理提款機夾卡狀況時，趁機偷摸女店員的屁股得逞。事後，陳男因不滿被女店員指稱「性騷擾」，竟再回嗆她五字經、「破麻」。台北地院審理後，依法判處陳男應執行拘役50日，得易科罰金。

判決書指出，去年11月凌晨12時許，59歲的陳姓男子深夜前往北市某間全家超商，陳男踏進超商後，瞥見女店員正在幫客人處理提款機夾卡狀況，陳男竟一時色心大起，走進女店員的身後，趁著她背對來不及抗拒之時，偷摸店員屁股得逞。

女店員當場嚇得回頭查看，並怒指陳男「性騷擾」，未料陳男不滿女店員辱他「性騷擾」，竟回嗆女店員五字經、「破麻」等語，讓女店員氣的怒報警提告。

台北地院審理後，審酌陳男為逞一己私慾，不尊重他人的身體性自主權，而有上述性騷擾行為，對於女店員的身心造成相當程度之傷害，事後更僅因細故，就公然辱罵女店員，不但使她難堪，更貶損女店員的人格與社會評價，衡量旗智識、教育與經濟程度後，依違反性騷擾防治法、公然侮辱罪等，分別判處陳男拘役40日、20日，應執行拘役50日，均得易科罰金。全案仍可上訴。