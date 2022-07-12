　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷摸超商女店員屁股　噁男見笑轉生氣再罵「破麻」下場出爐

▲CP值超高的翹臀運動！日做30秒　讓你擁有傳說中的屁股窩。（圖／pixabay）

▲59歲的陳姓男子竟趁女店員在忙時，偷摸其屁股得逞。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

記者林冠吟／台北報導

台北一名陳姓男子去年11月凌晨前往北市某間全家門市時，竟趁著女店員在協助客人處理提款機夾卡狀況時，趁機偷摸女店員的屁股得逞。事後，陳男因不滿被女店員指稱「性騷擾」，竟再回嗆她五字經、「破麻」。台北地院審理後，依法判處陳男應執行拘役50日，得易科罰金。

判決書指出，去年11月凌晨12時許，59歲的陳姓男子深夜前往北市某間全家超商，陳男踏進超商後，瞥見女店員正在幫客人處理提款機夾卡狀況，陳男竟一時色心大起，走進女店員的身後，趁著她背對來不及抗拒之時，偷摸店員屁股得逞。

女店員當場嚇得回頭查看，並怒指陳男「性騷擾」，未料陳男不滿女店員辱他「性騷擾」，竟回嗆女店員五字經、「破麻」等語，讓女店員氣的怒報警提告。

台北地院審理後，審酌陳男為逞一己私慾，不尊重他人的身體性自主權，而有上述性騷擾行為，對於女店員的身心造成相當程度之傷害，事後更僅因細故，就公然辱罵女店員，不但使她難堪，更貶損女店員的人格與社會評價，衡量旗智識、教育與經濟程度後，依違反性騷擾防治法、公然侮辱罪等，分別判處陳男拘役40日、20日，應執行拘役50日，均得易科罰金。全案仍可上訴。

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
哥有錢性能力又強！單親媽簽性愛契約　結果慘了
吳淡如買8000萬豪宅當書房！Joeman見「1擺設」笑了
安倍家祭「僅邀至親」　賴清德現身增上寺！近照曝光
樂天封王！全家連3天「咖啡買1送1」　優惠一次看
《中國好聲音》全新導師陣容曝！　驚見「超大咖情歌天后」
父子國道上工遇劫　遭失控大車撞翻1死1傷
放比特犬咬死浪浪！　飼主找到了「事後已棄養」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

有「嘉明的味道」...高雄2正妹逛百貨遭噴精　噁狼下場曝

獨／越野「孤輪王」魂斷夢湖！車友還原搜救過程　疑熱休克奪命

偷摸超商女店員屁股　噁男見笑轉生氣再罵「破麻」下場出爐

侯友宜警職最後一次治安會報　20分鐘感性致詞「沒有後悔過」

比特犬咬死浪浪！飼主找到了「事後已棄養」　高市府出手重罰

父子國道上班擺放施工標誌遇劫　失控大貨車撞翻工程車釀1死1傷

裝針孔抓包外遇！分居妻怒出招反擊　他戴了綠帽還慘被判刑

飯店走廊裸戰下秒房門竟反鎖...79秒尷尬片瘋傳！小夫妻怒提告

照顧孤苦4姊弟...6年捐1100萬　最暖原民所長被喊「另一個爸爸」

銀行前經理遭解任辯「派系鬥爭」提告討薪　真相是性騷3女被記過

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

送貨遇鬥牛犬問：友善嗎？　見牠「搖尾回應」結局暖翻

有「嘉明的味道」...高雄2正妹逛百貨遭噴精　噁狼下場曝

獨／越野「孤輪王」魂斷夢湖！車友還原搜救過程　疑熱休克奪命

偷摸超商女店員屁股　噁男見笑轉生氣再罵「破麻」下場出爐

侯友宜警職最後一次治安會報　20分鐘感性致詞「沒有後悔過」

比特犬咬死浪浪！飼主找到了「事後已棄養」　高市府出手重罰

父子國道上班擺放施工標誌遇劫　失控大貨車撞翻工程車釀1死1傷

裝針孔抓包外遇！分居妻怒出招反擊　他戴了綠帽還慘被判刑

飯店走廊裸戰下秒房門竟反鎖...79秒尷尬片瘋傳！小夫妻怒提告

照顧孤苦4姊弟...6年捐1100萬　最暖原民所長被喊「另一個爸爸」

銀行前經理遭解任辯「派系鬥爭」提告討薪　真相是性騷3女被記過

誠品信義店動向受矚目　統一：尊重現有租約、擴大美妝事業版圖

「快來睡覺覺→這是誰弄得」見媽語氣轉換　心虛汪秒面壁定格

最美牙醫上帝視角！「F級巨乳」炸出超深事業線　網噴鼻血：牙痛了

中國限令再實施　騰訊暑假限玩日曆出爐…未成年人只能玩21小時

蔡炳坤餐敘突腦中風！ICU醫曝：旁邊人「1舉動」最能幫上忙

林曉培舞台劇演一半接噩耗！　親哥過世「忍痛上台」導演心疼：她一直在忍耐

補教師曝地理手寫題成決勝關鍵　參考答案與題目看這

有「嘉明的味道」...高雄2正妹逛百貨遭噴精　噁狼下場曝

【廣編】統一企業集團7-ELEVEN亞洲10000店　璀璨登場

鴻海擬在「泰國東部經濟走廊」建EV生產基地　拚2024年完工量產

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

社會熱門新聞

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

獨／越野車界「孤輪王」　女兒出生5天後離奇亡

男大生車禍亡　駕駛竟找妻子頂罪

比特犬狂咬浪浪致死　飼主冷血旁觀

女會計侵占公司1億元　二審判刑

貪官「被推上囚車」　收賄180萬元發監

「飯店走廊裸戰」79秒畫面瘋傳！小夫妻提告

屍袋放千元鈔　北市殯儀館13官商起訴

快訊／國1「1大車、1小車」追撞翻覆　紫爆回堵5公里

不滿「讓奶奶回家」罵診所被告　G奶辣模回應了

「奶奶快回家」讓辣模怒了！　她自扮網軍罵診所結果GG

即／北市1男子12樓墜落　無生命跡象

即／神岡烤漆工廠大火　濃煙數公里外可見

更多熱門

相關新聞

性騷3女遭解雇　前銀行經理討薪273萬敗訴

性騷3女遭解雇　前銀行經理討薪273萬敗訴

高雄銀行某分行的廖姓前經理，前年被公司評定性騷擾3名女行員成立，因行為不檢，遭記2大過解任，廖男自認是在前高雄市長任內獲聘，因公司改朝換代的派系鬥爭，害他跟著失業，提告請求高雄銀行賠償他尚未取得的薪資273萬多元，台北地院審理認為，廖男長時間握女行員的手，還公開評論女行員身材，確實已使銀行無法繼續維持信賴，判決廖男敗訴。

銀行主管涉性騷丟飯碗　提告討273萬吞敗

銀行主管涉性騷丟飯碗　提告討273萬吞敗

超兇一家人　公車上罵「臭女人」慘了

超兇一家人　公車上罵「臭女人」慘了

妻住院夫查手機　驚見她外遇水電工

妻住院夫查手機　驚見她外遇水電工

清潔隊員誆淨化氣場　逼25歲女脫衣指侵

清潔隊員誆淨化氣場　逼25歲女脫衣指侵

關鍵字：

性騷擾公然侮辱損害賠償

讀者迴響

熱門新聞

野生「大咖夫妻」逛墾丁大街求偶遇！

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

PChome開門日賺僅1.33萬　詹宏志1句話跟接班人撕破臉

許瑋甯淋雨戲收工「搭邱澤愛妻專車」

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面