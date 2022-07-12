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銀行前經理遭解任辯「派系鬥爭」提告討薪　真相是性騷3女被記過

▲黃大米透露曾被主管言語性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄銀行分行經理因性騷擾3名女行員，經董事會決議記過解任。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

高雄銀行某分行的廖姓前經理，前年被公司評定性騷擾3名女行員成立，因行為不檢，遭記2大過解任，廖男自認是在前高雄市長任內獲聘，因公司改朝換代的派系鬥爭，害他跟著失業，提告請求高雄銀行賠償他尚未取得的薪資273萬多元，台北地院審理認為，廖男長時間握女行員的手，還公開評論女行員身材，確實已使銀行無法繼續維持信賴，判決廖男敗訴。

廖男提告指出，他是在前高雄市長任內，與高雄銀行簽約擔任某分行主管，約定從2020年6月18日開始工作2年，但在簽月後的10月間，公司就要求他自動離職，「否則將受被告前董事長朱潤逢及前高雄市副市長葉匡時牽累。」幾天後，他就因為「和女行員握手太久」等問題，被公司性斯擾評定委員會認定性騷擾成立，最後由董事會決議記2支大過並解任。

廖男自認遭到羅織構陷，這是公司改朝換代的派系鬥爭，因為他不是現任董事長屬意人選，且性騷擾事件申訴中，公司解任不合法，打官司要求高雄銀行依照契約，給付因工作契約提早終止，他沒來得及拿到的剩下薪資總計273萬7802元。

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲女行員被握手長達3分鐘，覺得有點害怕。（示意圖／翻攝pakutaso）

法官調查，廖男曾在經理室和甲女談話時，以雙手牽手約2、3分鐘，下班還會用LINE打電話給甲女，使甲女覺得有點害怕，不太敢再跟廖男獨處。另外以女則是有2、3次被廖男握手長達1到2分鐘，也曾在乙女講電話時，突然拉乙女的手要一起聽電話。

第3名受害的丙女則是在廁所門口遇到廖男時，被廖男突然握住手部約2分鐘，之後又有1次，廖男問丙女，如果穿另名女同事的制服「會長什麼樣子，是三圍比較明顯？那下次穿來我想看看」，當時在場的女同事回憶證稱：「忘記廖男說會裂開還是什麼，就只有說他想看，沒有說到三圍」。

雖然廖男否認性騷擾，辯稱握手是正常禮儀互動，法官認為廖男身為分行守長，與基層員工權力關係不對等，持續相當時間的握手，已經逾越職場分際，讓員工感覺被侵犯，人格尊嚴受干擾，性評會調查、決議程序合法，而銀行因此性騷擾事件，認為雙方的信賴關係無以持續，由董事會決議解任也合理，駁回廖男求償，銀行免賠；可上訴。

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