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「穿制服三圍較明顯」銀行主管涉性騷丟飯碗　提告討273萬吞敗

▲國內知名于姓男舞師遭指控在2019年9月間率舞團赴在上海地區演出，女子慕名拜訪學生時，于男趁機熊抱女子，對其襲胸、舔耳等強行猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲在高雄銀行擔任經理人的廖姓男子，不滿遭免職憤而提告，銀行強調，免職是因為廖男涉及性騷3名女職員。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者林冠吟／台北報導

一名曾在高雄銀行擔任經理人的廖姓男子，2020年時被銀行要求自動離職，廖男不服，對銀行提告求償273萬元。不過銀行表示，廖男被免職的原因是因為曾騷擾3名女職員，他不但緊握女職員手長達3分鐘之久，更對一名女職員表示，穿制服「是三圍比較明顯？那下次穿來我想看看」等語。台北地院審理後，認為銀行處理並無不當，判廖男敗訴。

月薪13萬餘元的廖男，2020年6月時受雇於高雄銀行林口分行的經理人，雙方約定任期1年，不過廖男僅任職4個月，就在同年10月就被要求離職。

廖男主張，他也依約定讓分行業績在2年內達標，不過因為當時他是在高雄市長任內獲聘，但高銀卻要求他在同年10月12日需自動離職，否則將被前董事長與前高雄市副市長葉匡時牽累，讓他相當不明所以。

事後他更因和女職員握手太久、就行員反應衣著不合身之回答令人不舒服，因而遭到誣陷，讓他終於意識到這不僅是單純內部管理問題，是公司因改朝換代派系鬥爭所引起。

廖男強調，高銀僅因為他被前任董事長面談錄用，並非是現任董事長的屬意人選，就被高銀以行為不檢，經董事會決議後對他記2大過免職，更不等他對性騷事件提出申覆，隨即蓋棺定讞，讓他認為高銀在處理程序上有重大瑕疵，對高銀提告求償273萬餘元。

庭審時，高銀向法官表示，2020年當時有接獲3名女職員對廖男提出性騷擾申訴，經評議委員會調查後，發現廖男早已不是第一次涉嫌性騷擾。

高銀指出，從申訴內容來看，有女職員反應廖男和他握手時間長達3分鐘，導致她產生極大壓力，雖然中間曾多次表達感覺不舒服，卻又礙於廖男職級較高，因而不敢掙脫；且女職員事後還因為擔心從事理專職務，需要和高男獨自相處，為避免有所接觸而拒絕擔任理專。

▲桃園市鄭姓男子前年7月誘騙鄰居身障女至住處看色情片，乘其心智缺陷不懂抗拒機會猥褻其胸部，後遭家人發現有異報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高銀表示，受害女職員中，更有人因為擔心再和廖男獨處，因而拒絕擔任理專。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）

其餘受害2名女職員皆怒控，廖男不只有一次握手和摸手等行為，甚至還出言討論她的三圍，讓她們感到相當不舒服，當下卻都礙於廖男職級較高，而不敢有所反應，更直言不願意和廖男單獨相處，遑論繼續擔任同事。

高銀指出，當事人因壓力與恐懼請求調離單位，認為廖男已構成敵意性、脅迫性或冒犯性工作環境，且廖男身為分行負責人，具極大決定權限，與一般行員存在權力差距，卻不只一次利用職務上機會對部屬性騷擾，對內部管理造成極大風險，因此依約解雇廖男。

高銀也說，當初和廖男所簽之契約書更明確約定，如廖男有不正當行為時，高銀得以終止契約，而廖男性騷擾女職員事項成立後，高銀自得評估委任關係是否持續，得終止委任關係，就算廖男提出申覆，也不影響高銀終止委任契約。

台北地院審理後勘驗相關性騷擾申訴內容後發現，受害女職員曾表示，在和廖男獨處時，廖男曾牽著她的手長達2、3分鐘，下班之後還會LINE來電講電話，讓她們覺得有點害怕。

其中一名受害女職員更表示，她向廖男告知當天會借同事制服，但廖男卻對她回稱，「如果穿A同事制服會長什麼樣子，是三圍比較明顯？那下次穿來我想看看」，讓她覺得相當不舒服，只能和同事傻笑等語。

而廖男事後接受專案小組訪談時，則辯解當下是在鼓勵女職員，因為她身材好，才會鼓勵她穿出來不要怕。法官表示，從廖男的言行來看，已涉及評論女性身材，令女職員在主觀上有被侵犯之感受，人格尊嚴同受干擾，還因此表示不敢再和廖男獨處，認為廖男缺乏對異性身體自主權的尊重，因此不採信廖男的辯詞。

至於廖男主張性騷申訴調查及決議不法，法官指出，經查驗相關會議記錄、調查報告等來看，認為性騷程序處理並無不法，廖男主張無理由，判廖男敗訴。

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