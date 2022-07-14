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熱銷平板榜單出爐！　這台iPad免萬元就可入手

▲免萬元的蘋果iPad 10.2 9代WiFi（64G）蟬聯平板銷售冠軍。（圖／傑昇通信提供）

▲免萬元的蘋果iPad 10.2 9代WiFi（64G）蟬聯平板銷售冠軍。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

想買平板電腦，該買哪一台呢？傑昇通信公佈2022年6月門市平板銷售排行，前十大熱銷機型仍以蘋果占五席最多，三星占四席次之，加上陸系品牌小米三分天下。傑昇通信表示，由於疫情逐漸脫離高原期，各行各業逐漸恢復平穩，本月平板銷售排行也以中高階機型居多，頗有回溫的態勢。

傑昇通信統計門市平板熱銷排行資料，以熱銷機型來看，蘋果與三星市占最高，通訊規格則以WiFi版本選擇，進榜的五台機型除iPad 10.2第九代WiFi版64G免萬元，蟬聯銷售冠軍，其他四台皆為定價15K以上的中高階機型，尤其是加入M1處理器效能再升級的iPad Air 5代WiFi版，64G容量上昇到第三名，新進榜的256G容量則在第七名，內在實力爆棚。

以往平板主要用來追劇、玩遊戲、娛樂或是閱讀為主，傑昇通信表示，由於疫情催生平板需求，商務用途及線上教學使用幅度大增，消費者購機多往10吋以上大螢幕選擇，像是本月第二名的三星Galaxy Tab A8 WiFi（32G），有10.5吋螢幕，主打影音娛樂千元平板，購機又送台灣花磚聯名書本式保護殼，難怪成為本月安卓系統熱銷冠軍。

▲免萬元的蘋果iPad 10.2 9代WiFi（64G）蟬聯平板銷售冠軍。（圖／傑昇通信提供）

▲六月平板銷售榜單。（圖／傑昇通信提供）

六月上市開賣就進榜第六名的三星Galaxy Tab S6 Lite WiFi 2022（64G），傑昇通信指出，配置10.4吋螢幕，搭配AKG雙喇叭及杜比環繞音效，娛樂體驗沒話說，加上前置500萬畫素鏡頭，支援Google Duo視訊通話，有7,040mAh出色的續航能力，無論正反向都能進行充電，目前價格萬元有找，受到消費者青睞。

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