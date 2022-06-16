iPad成k書利器！建中賈子謙狂刷考題　靠自制力考取台大醫

▲建中賈子謙不被3C綁架，利用iPad刷題目，以自制力考取台大醫。（圖／賈子謙提供）

記者許敏溶／台北報導

孩子沉迷3C讓不少家長頭痛，但北市建國中學高三生賈子謙，即使高中三年幾乎都沒補習，但靠著自制力與有規律的讀書計畫，利用iPad大量「刷題目」，透過不斷練習，讓自己一看到考題就知道考點在哪，學測拿到滿級60級分，在台大醫學系面試時，即使沒有突出科展成績，但透過呈獻自己最真實一面，包括擔任弦樂社社長時遭遇困難如何解決等，最終正取台大醫第二名。

身高183公分的賈子謙，在高中三年幾乎沒去過補習班，但高中三年幾乎都是班上第一名，校排也維持前3到4％，對於為何不補習仍可維持這樣好成績，賈子謙說，一方面是自己理解能力比較好，課堂上內容大多聽的懂，另個原因則是，只要發現聽不懂或不理解地方，下課一定問老師，釐清自己疑惑，並不斷跟自己說，不懂地方大考一定會考，逼迫自己當下就要搞清楚。

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此外，賈子謙指出，自己也會提前擬定好幾天的讀書計畫，不會讓自己當天起床卻不知道要做什麼，而且會去執行，不會只是擬定而不執行，而就是這樣的自制力與執行力，成為他考取台大醫科的關鍵。

像是不少學子沉迷在3C產品，賈子謙也坦言，自己高一、二也花很多時間在臉書與IG等社群媒體上上，但在高三時，他就規定自己，先從每天接觸2小時縮短為1小時，一段時間後縮短為半小時，之後完全不用，為達到目標，還利用APP設定時間，手機密碼則是只有媽媽知道。

更重要的是，一般學生都是拿iPad來玩遊戲，但iPad卻成為賈子謙增強戰力的武器，賈子謙說，因為自己沒有補習，所以就把時間拿來大量寫考題、「刷題目」，像是一來看到題目就知道這個題目考點與解題關鍵在哪，二來也因此加快自己作答速度，這種大量寫考題的「刷題目」作法，在數學與自然科效果最明顯，也省了很多計算紙費用，而在其他文科，則是透過「刷題目」維持作答感覺。

▲建中賈子謙不僅學業成績佳，還喜愛音樂，高二時擔任建中弦樂社社長。（圖／賈子謙提供）

小學二年級學小提琴，進入建中弦樂社，因為社內缺長笛手，他又去學長笛，在高二時更當上社長，還組成樂團，到醫院、老人院、偏鄉演奏，但儘管參加社團，賈子謙仍不放鬆對自己課業要求，要求自己在校排要維持在前30名。

分析自己能考上台大醫的原因，賈子謙認為，應該是表現出最真實的自己，因為自己是建中普通班學生，也沒有什麼傑出科展成績，所以面試教授問他為什麼想念醫學系，當時就回答說因為從小喜歡看偵探小說，面試老師接著追問原因，當時回答，從看偵探小說，發現破案關鍵往往要從許多蛛絲馬跡開始，這跟醫病關係類似，要從各種症狀找出病因，而且實際上，賈子謙認為看偵探小說除了是消遣，也讓自己更注意學科上的小細節，對學習的確是有幫助。

賈子謙除了正取台大醫，包括陽明交大、高醫大、長庚等三校的醫學系，也都是正取，賈子謙認為，自己能取得好成績的關鍵，應該是自制力，加上自己會擬定計畫執行，也建議上課若有疑問，一定要搞懂，才不會因此影響後續進度。