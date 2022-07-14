緬甸仰光購物中心附近炸彈爆炸　2死11傷

▲緬甸仰光購物中心附近發生爆炸案。（圖／翻攝自twitter／@znsoe19）

記者林彥臣／綜合報導

救援人員13日向當地媒體表示，緬甸商業中心仰光一家購物中心附近發生炸彈爆炸，造成2人死亡，11人受傷，事發當天是緬甸的佛教節日，所以是國定假日，到目前為止，還沒有任何組織聲稱對爆炸事件負責。

一名救援隊員告訴法新社，「當我們到達那裡時，受傷的人四處散落，路邊有血跡，根據我們收集的訊息，11人受傷，2人死亡」。

自去年政變以來，這個東南亞國家一直處於動蕩之中，自稱「人民國防軍」（PDF）被認為是反抗軍政府的組織。

A bomb explosion on Tuesday in Sanchaung township of Yangon city has injured five people – all of them are now taken by Red Cross' ambulance to hospital for treatment in Yangon general hospital, our source has confirmed.@TheChindwin pic.twitter.com/uePg5gJZSg — Zarni Soe (@znsoe19) July 13, 2022

由於沒有組織立即聲稱對爆炸事件負責，軍政府發言人也無法發表評論。

當地媒體報導稱，2名遇難者已在醫院死亡。另一支救援隊表示，他們已將6名傷勢不重的人送往醫院。

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