緬甸仰光購物中心附近炸彈爆炸　2死11傷

▲緬甸仰光購物中心附近發生爆炸案。(圖/翻攝自twitter/@znsoe19)

記者林彥臣/綜合報導

救援人員13日向當地媒體表示,緬甸商業中心仰光一家購物中心附近發生炸彈爆炸,造成2人死亡,11人受傷,事發當天是緬甸的佛教節日,所以是國定假日,到目前為止,還沒有任何組織聲稱對爆炸事件負責。

一名救援隊員告訴法新社,「當我們到達那裡時,受傷的人四處散落,路邊有血跡,根據我們收集的訊息,11人受傷,2人死亡」。

自去年政變以來,這個東南亞國家一直處於動蕩之中,自稱「人民國防軍」(PDF)被認為是反抗軍政府的組織。

A bomb explosion on Tuesday in Sanchaung township of Yangon city has injured five people – all of them are now taken by Red Cross' ambulance to hospital for treatment in Yangon general hospital, our source has confirmed.@TheChindwin pic.twitter.com/uePg5gJZSg