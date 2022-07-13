東西弄丟打1999嗆「去世貿放炸彈」　恐嚇電話竟來自警察局

▲男子借用三張犁派出所電話，撥打1999放話要找人去世貿潑漆、放炸彈。（示意圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子因為有私人東西在台北世貿中心弄丟了，打電話到1999專線求助，得到的答覆是市府管不到世貿，張男怒嗆，「找兄弟去世貿放炸彈」，1999立即報案，警方意外查出電話來自信義分局三張犁派出所，原來是張男請警方協尋失物不成，當場借用電話撥打1999，台北地檢署綜合考量張男身心狀況後，13日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

據了解，張姓男子是在3月29日，先到三張犁派出所報案，表示自己的東西在世貿中心不見了，但是警方無法立即提供協助，張男情急之下，向值班警察借用電話，警察則基於便民服務而答應，沒想到張男就用警局電話撥打1999市民服務熱線。

1999接聽人員向張男表示，世貿中心並非市府單位，同樣無法提供協助，張男突然情緒失控，點名「叫柯文哲不要管，我找兄弟去世貿潑漆，去放炸彈。」然後掛回電話就離開派出所，1999當天稍晚整理通話紀錄後，向警方報案，警方一查發現，恐嚇電話竟是來自警局派出所。

張男被依妨害秩序罪偵辦時，坦承有打電話，但表示自己腦部曾經長瘤，現在長年接受精神治療，檢察官考量張男確實患有器質性精神疾病，且只是對1999一名接聽人員講話，並未公告周知，造成社會恐慌，應無犯意等理由，處分不起訴。