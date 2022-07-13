罕見「比基尼」陣頭！台南西羅殿遶境活動　6辣妹最搶鏡

▲台南南勢街西羅殿日前廟會進香遶境活動中，出現「比基尼辣妹」陣頭。（圖／翻攝自記者爆料網臉書，下同）

記者林悅／台南報導

有網友PO文指出，台南南勢街西羅殿日前廟會進香遶境活動中，出現「比基尼辣妹」陣頭，6名身材火辣的比基尼辣妹，一路跟隨隊伍行進，熱力四射，讓不少信眾駐足圍觀大飽眼福。

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有網友在臉書「記者爆料網」公開版PO出一段影片，內容是台南廟會遶境場合，竟然出現「比基尼辣妹」陣頭，有6名身材火辣的比基尼辣妹，在廟會遶境動中，一路跟隨隊伍行進，讓不少信眾十分好奇，忍不住駐足圍觀。

台南市號稱「神明之都」，大小廟宇1萬多家，數百年歷史古廟，隨處可見，廟會遶境活動常年不輟，各大廟宇神明出巡比神氣也比人氣，台南五大香：學甲慈濟宮學甲香、佳里金唐殿蕭壠香、西港慶安宮西港香、麻豆代天府麻豆香、土城鹿耳門聖母廟土城香及「安平媽祖遶境百百旗」，都是非常知名的廟會遶境慶典，廟會遶境皆為3至4天左右的香期，遶境期間各神轎、藝陣、陣頭各具特色，像遶境香陣前導的百足真人蜈蚣陣就是台南主要特色。

但此次台南南勢街西羅殿廟會進香遶境活動中，出現的「比基尼辣妹」陣頭，卻是台南首見。據了解，這6名比基尼辣妹是受高雄業者委託，由活動公司安排參與台南西羅殿謁祖進香回駕遶境，比基尼辣妹陣頭，有別於傳統藝陣陣頭，難怪令參與信眾耳目光一新，駐足圍觀爭相拍照攝影，也成功吸睛。

▲台南市中西區「西羅殿」，主祀廣澤尊王，相傳可能是海峽兩岸最古老的廣澤尊王像，該廟始於清康熙年間歷史悠久，為台南府城重要的地方信仰中心。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，台南市中西區「西羅殿」，主祀廣澤尊王，相傳可能是海峽兩岸最古老的廣澤尊王像，後面大殿上供奉「妙應仙妃」，則是民間相傳廣澤尊王成道後所娶的妻子，該廟始於清康熙年間歷史悠久，為台南府城重要的地方信仰中心。