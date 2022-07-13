　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

16歲正青春藝術節開跑　黃偉哲邀街舞獲獎學子跨年晚會演出

▲16歲正青春藝術節開跑，台南市長黃偉哲邀街舞賽獲獎前3名學子，在台南跨年晚會演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲16歲正青春藝術節開跑，台南市長黃偉哲邀街舞賽獲獎前3名學子，在台南跨年晚會演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「16歲正青春藝術節」在7/10至8/14展開，台南市長黃偉哲13日出席宣傳記者會時，當場宣布將邀請在POWER SUMMER街舞大賽獲獎前3名的團隊，來台南市跨年晚會表演，引來在場近80名與會的年輕朋友驚呼連連，歡呼聲及掌聲爆棚。

▲16歲正青春藝術節開跑，台南市長黃偉哲邀街舞賽獲獎前3名學子，在台南跨年晚會演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲除了和現場學子大玩自拍，還豪邁請吃午餐便當，以台南的好客精神，回應現場熱情活力的年輕人。

文化局表示，「16歲正青春藝術節」是最青春、熱情的藝術節，台南市政府以府城在地獨有的文化傳統「做十六歲」為概念，與劇場活動結合，透過「看戲」、「做戲」、「扮戲」三個面向，讓青少年接觸劇場表演藝術，同時完成台南特有的文化公民成年禮。

文化局進一步指出，「十六歲正青春藝術節」迄今，已有近300名青少年參與藝術演出製作培訓，可謂台灣藝文人才的培育搖籃，藉由講座、市集、戶外展演、嘻哈舞展等，不但吸引廣大青年學子參與，更將台南16歲成年禮傳統，傳承給年輕世代。

▲16歲正青春藝術節開跑，台南市長黃偉哲邀街舞賽獲獎前3名學子，在台南跨年晚會演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由影響‧新劇場共同製作的「十六歲正青春藝術節」劇場演出，在文化部及台積電青少年劇場計畫的支持下，邁向8周年！2022年以《i》－負1開根號為主題，「負1開根號」在數學中等於「i」，是為虛數，是想像的數，當「不存在」可被定義，「不存在」本身即是一種「存在」。運用口述歷史劇場和蒙太奇式編導風格，演繹出屬於年輕世代自由靈魂、奔放歲月的人生風景。

▲16歲正青春藝術節開跑，台南市長黃偉哲邀街舞賽獲獎前3名學子，在台南跨年晚會演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台積電文教基金會許峻郎執行長表示，近幾年藝文界受疫情影響頗鉅，台積電文教基金會擴大藝文教育的贊助範疇，除與台南市政府合作持續八年的「十六歲正青春藝術節」外，去年開始與國光劇團，於清華大學及東海大學開設「戲曲傳承計畫」課程，今年更與國家交響樂團及台北藝術大學合作「樂無界計畫」，為台灣培育指揮及作曲專業人才，盼在疫情期間，使藝文薪火永續不斷。

《i》－負1開根號將於8/12(五)19:00、8/13(六)14:00、19:00及8/14(日)14:00，在台南文化中心原生劇場，進行售票演出(請洽OPENTIX購票系統)。

Oh!i!i!青春市集有別以往，由參與台南文化中心製作人培訓計畫的學員操刀策劃，首度邀請台南在地表演團隊全日演出，包含知名現代舞團雞屎藤舞蹈劇場、療癒系爵士樂女孩鄭勳、戲劇型紅鼻子醫生、暴羅WALK、馬戲小綠人Littlegreenman、動感馬戲水管阿民、Hufack魔幻藝術工作室等，輪番上陣打造青春洋溢的16歲正青春藝術節。

▲16歲正青春藝術節開跑，台南市長黃偉哲邀街舞賽獲獎前3名學子，在台南跨年晚會演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藝術體驗將邀請日舞台南透過舞蹈互動帶領觀眾進入青春的世界、藝術家鄭因蓮藉由編織，將本來是虛態的「人與人的關係」，具象成編織作品，蔡宜靜的瑜珈透過生理上的肌肉舒展與心理上的放鬆，找到與自我對話最純粹的自在與平衡。活動不侷限於劇場內，讓青少年在戶外也能共襄盛舉！

「2022十六歲正青春藝術節」即日起開跑，活動資訊與推廣活動請搜尋「16歲正青春藝術節」粉絲專頁https://www.facebook.com/sixteenfestival。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
依瑟儂僅打9分鐘退賽　台灣宋碩芸晉級
快訊／總統跑了！　斯里蘭卡進入緊急狀態
國旅振興將開跑！「每晚補1300元」先住先贏　名額僅153萬
7-11店員新技能再+1！　網驚：還有什麼不會
快訊／警界32項高階人事異動　名單出爐
「王建民要的兩個右投」　兄弟選秀圓桌對話曝光
快訊／為孩子感到不捨　陳時中宣布出戰：台北值得更好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東鹽埔鄉每人發1千消費金　領取時間曝！逾時未領視同放棄

台南市確診+2244名　7家醫院提供長新冠門住診整合醫療服務

2022台東縣精品咖啡評鑑競賽　15日開放報名　

謝國樑做孩子後盾！增設兒童專科門診改善基隆醫療品質

竹市買飲品自備杯現折5元　打卡再送運動環保杯

農委會補助380萬元　助池上農會舉辦秋收稻穗藝術節

「南化芒果有go讚」16日邀您同樂　黃偉哲籲不要錯過

16歲正青春藝術節開跑　黃偉哲邀街舞獲獎學子跨年晚會演出

新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

化災應變有撇步　南消四大隊在南科辦化災演習

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

屏東鹽埔鄉每人發1千消費金　領取時間曝！逾時未領視同放棄

台南市確診+2244名　7家醫院提供長新冠門住診整合醫療服務

2022台東縣精品咖啡評鑑競賽　15日開放報名　

謝國樑做孩子後盾！增設兒童專科門診改善基隆醫療品質

竹市買飲品自備杯現折5元　打卡再送運動環保杯

農委會補助380萬元　助池上農會舉辦秋收稻穗藝術節

「南化芒果有go讚」16日邀您同樂　黃偉哲籲不要錯過

16歲正青春藝術節開跑　黃偉哲邀街舞獲獎學子跨年晚會演出

新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

化災應變有撇步　南消四大隊在南科辦化災演習

1人拿1200元！北市確定發重陽敬老金　黃珊珊：秉持不舉債、不負債

世新大學打造影視元宇宙！　培育學子跨域超能力

宏碁董座陳俊聖曝：孫公司「宏碁資訊」即將上櫃！

房市交易太夯人力吃緊！　這職缺7年薪資漲近4成

台66平鎮段小貨車「1撞3」　全線封閉車流一度回堵5公里

考上公務員超後悔　她崩潰「每天加班到10點」想轉行！前輩給1建議

安倍晉三遇刺　民進黨中執會默哀1分鐘

陳時中參戰！　讀稿講出「1句話」鄉民全火大：竟然還敢提

快訊／斯里蘭卡進入緊急狀態！總統逃亡馬爾地夫　可能再飛往第3國

竹檢追查陸企掛羊頭　竹北同協合科技在台攬人才...負責人遭起訴

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

地方熱門新聞

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

嘉義民雄金龍製香廠火警　濃煙不斷

小女友遭偷拍裸照上傳7個A片群組　

萬安道長對上最紅「幽魂」敎你避難

屏東市鬧區人行步道破損長雜草　縣府回應了

新北觀光工廠輕旅行13日開放報名

男子「玩很大」違停遭警起獲毒品

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

南警強力取締微型電動二輪車及改裝噪音車

新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

新北人獨登台南大棟山迷途走至嘉義

南警青春宣導舞力四射

南消四大隊在南科辦化災演習

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

更多熱門

相關新聞

攝影者無視封鎖線「闖生態敏感區」狂拍

攝影者無視封鎖線「闖生態敏感區」狂拍

台南市七股區頂山鹽灘地近期有不少攝影者前來拍攝小燕鷗的繁殖育雛，只是部分攝影者無視封鎖線的提醒，直接步入鹽灘地近距離拍攝，干擾鳥類的繁殖，不僅勸導無效，也數度與勸導方發生口角爭執。

即/台南鹽水溪出海口驚見浮屍　身分待查

即/台南鹽水溪出海口驚見浮屍　身分待查

黃偉哲前往高雄日台協會悼念安倍晉三

黃偉哲前往高雄日台協會悼念安倍晉三

16歲少年挑戰最年輕獨駕機環球　「7/16抵台」

16歲少年挑戰最年輕獨駕機環球　「7/16抵台」

勞動部TTQS台南奪三金

勞動部TTQS台南奪三金

關鍵字：

16歲藝術節黃偉哲街舞台南跨年晚會

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面