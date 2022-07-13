布林肯籲中國遵守南海仲裁　陸外交部：裁決是非法、無效的

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日發表聲明，點名中共要遵守裁決。剛好正逢南海仲裁案裁決 6週年之際，布林肯也表示，如盟友菲律賓在爭議水域遭受攻擊，美國將有義務進行保衛。對此，大陸外交部新聞發言人汪文斌回應，敦促美方尊重中方在南海主權和權益，停止在南海挑事生非。

汪文斌說，中方在南海仲裁案的立場一貫和明確。中方已在2016年7月12日發表聲明，指仲裁案的所謂裁決，嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法和無效。中方不接受、不承認裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

汪文斌表示，美國作為域外國家，罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，違背美方作出的在南海主權問題上不持立場的公開承諾，挑撥地區國家之間的關係，破壞地區和平穩定，是極其不負責任的。中方敦促美方尊重中方在南海的主權和權益，停止在南海挑事生非，停止利用南海問題挑撥地區國家之間的關係。

汪文斌指出，中國同東盟國家正在全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，各方一致同意按照「雙軌思路」處理南海問題，即由直接當事國通過對話協商妥處海上爭議，由中國和東盟國家共同維護南海和平穩定。