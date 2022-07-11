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王毅與布林肯會晤「開四清單」　陸外交部證實：望美方認真對待

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日在印尼峇里島會談，這是兩人自去年10月以來首次面對面會晤，兩人此次會談長達5個小時 。大陸外交部新聞發言人汪文斌11日在記者會上證實，王毅向美方提出了四份清單，「希望美方切實認真對待中方清單，以實際行動兌現拜登總統和美國政府所做的承諾。」

汪文斌進一步解釋，這四份清單既包括在去年中美天津會晤期間，中方向美方提交的要求美糾正錯誤對華政策和言行的清單、中方關切的重點個案清單基礎上更新後的兩份清單，還包括中方重點關切的美涉華法案清單，以及包括中美氣候變化、公共衛生、人文等8個領域的合作清單。

他指出，有關的清單再次表明了中方要求美方停止遏制打壓行徑，停止干涉中國內政，停止損害中國主權安全發展利益的嚴正立場，同時也表明了中方願與美方在相互尊重，平等互惠基礎上開展務實合作的建設性態度。希望美方切實認真對待中方清單，以實際行動兌現拜登總統和美國政府所做的承諾。

此前，大陸外交部發表書面聲明稱，雙方進行了「全面、深入、坦誠和長時間的溝通」，且都認為此次對話具有實質性與建設性，有助於增進相互了解、減少誤解誤判，為兩國未來高層交往積累條件。

王毅表示，中美關係仍未走出上屆美國政府製造的困境，兩國關係的歷史敘事被人為歪曲，現實狀況被「政治正確」綁架。他指稱，這些的根本原因是美方對華認知出現問題，如果任由這種「中國恐懼症」、「威脅膨脹」發展下去，美國對中政策將是一條死胡同。

兩岸問題方面，王毅向布林肯闡述3個「務必不要」的嚴正立場，即美方必須謹言慎行，務必不要向台獨勢力發出任何錯誤信號，務必不要低估中國人民捍衛領土主權的堅定決心，務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤。

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