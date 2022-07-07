小馬可仕：堅持一個中國「願友好解決南海問題」

▲菲律賓總統小馬可仕6日會見中國外長王毅。（圖／路透社）

文／中央社



菲律賓總統小馬可仕今天會見中國外長王毅時說，菲律賓奉行和平獨立外交理念，始終堅持一個中國政策。南海問題不是菲中關係的主流，馬尼拉願同中方「找到友好解決辦法」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月30日就職。應菲律賓新任外長馬納羅（Enrique A. Manalo）邀請，中國國務委員兼外長王毅7月5日、6日訪菲，成為馬納羅上任後會見的首位他國外交部長。

中國外交部網站今晚發布聲明表示，小馬可仕會見王毅時說，菲律賓奉行和平獨立外交理念，始終堅持一個中國政策。中國不僅是菲律賓的鄰國，更是夥伴和朋友，兩國友好「只能也必須進一步加強」。

他表示，南海問題不是菲中關係的主流，不應限制和妨礙雙方合作。菲方願同中方坦誠交流，找到友好解決辦法。

小馬可仕說，中國是菲律賓最大貿易夥伴和重要發展夥伴，雙方在各領域開展富有成效的合作。中方有力支持菲律賓推進「建設、建設再建設」計畫，為菲國改善基礎設施發揮重要作用。

他表示，馬尼拉當局希望持續推進兩國政治、經貿、教育、文化等領域合作，不斷豐富戰略夥伴關係內涵。

「建設、建設再建設」是菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內的基礎建設旗艦計畫。小馬可仕承諾延續這項計畫。

小馬可仕在推特（Twitter）表示，他與王毅會面時還討論到農業、基礎設施、能源，以及我們「對未來幾年維護兩國人民間穩固關係的承諾」。

菲國前外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）在小馬可仕上任前宣布，馬尼拉已全面終止與北京的南海油氣開發合作協商。目前無法得知菲國新政府是否將重啟協商。

小馬可仕6月30日會見中國國家副主席王岐山時說，中國是菲律賓最強有力的夥伴。

另外，小馬可仕7月5日表示，西菲律賓海爭議不是菲中關係的全部。兩國關係發展可以加入文化交流、教育交流，「甚至軍事（交流），如果那有用的話」。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

王毅表示，小馬可仕多次表態，任何分歧都不應也不會影響菲中兩國具有歷史性意義的重要關係，中方表示贊同。「菲中合作遠遠超越海上分歧，不能讓具體分歧定義兩國關係，不能讓個別爭議干擾兩國合作。」

他表示，雙方應加強對話溝通，妥處敏感問題，使海洋合作成為雙方討論處理海上事務的主基調，讓構建好鄰居、好親戚、好夥伴的「三好關係」成為兩國人民新共識。

王毅說，中菲關係正站在新的起點上，中方願同菲方堅持兩國友好合作大方向，共同致力成為互幫互助的好鄰居、相知相近的好親戚、合作共贏的好夥伴，「推動兩國合作提質升級，開創兩國關係新的黃金時代」。

他表示，中國堅定支持菲國新政府順利施政，結合小馬可仕治國理念，願同菲方開展大農業、大基建、大能源、大人文4個重點領域合作，助菲律賓加速發展振興，給菲國民眾創造更多福祉。

王毅今天還會見菲國副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）、國家安全顧問卡羅斯（Clarita Carlos），與馬納羅會談並共同出席合作文件簽字儀式。