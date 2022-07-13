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竹檢追查陸企掛羊頭　竹北同協合科技在台攬人才...負責人遭起訴

▲▼澳洲要科技公司分享加密訊息。（示意圖／達志影像）
▲新竹地檢署偵辦一起陸企違法在台從事新世代記憶體研發設計業務活動。（示意圖／達志影像）

記者陳凱力／新竹報導

竹北一間陸資企業同協合科技，未經許可以僑外資、控制企業之名，從事新世代記憶體之研發設計、行銷等業務活動，並替陸資企業在台招募員工，涉及違反兩岸人民關係條例，新竹地檢署營業秘密專責檢察官邱志平調查後，日前偵查終結，將兩名公司負責人起訴。

新竹地檢署起訴指出，台籍52歲陳姓男子與56歲吳姓男子，於2019底向經濟部中部辦公室，申請設立同協合科技有限公司，並依陳男另擔任負責人的耀嘉欣投資有限公司之名，承租辦公室供同協合公司使用。

陳男、吳男以同協合公司名義，為陸企母公司招攬10餘名員工，簽立勞動合同書，組成研發設計團隊，違法替陸企公司在我國從事招募、聘用員工及新世代記憶體RRAM、DRAM之研發設計、行銷RRAM、DRAM研發設計服務之業務活動。

檢方調查金流發現，該公司利用陸企挹注2千餘萬資金，作為支付上址辦公室租金及其他營運費用，另還有1449萬支付員工薪資。

檢方表示，由於案關陸企、國籍公司交叉持股與資金匯流情形複雜，且相關銀行匯入、匯出款項憑證浩繁，檢察官邱志平與桃園市調查處調查官召開多次會議研商偵查作為，迨蒐證齊備後執行搜索，最終由邱檢察官及本署營業秘密專責檢察官訊問涉案之陳男、吳男，並將2人提起公訴。

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