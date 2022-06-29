疑支持俄羅斯軍工產業　美商務部將5間陸企列貿易黑名單

▲烏俄衝突中的俄軍車隊。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國商務部28日將5間涉嫌支持俄羅斯軍事國防工業的陸企列入貿易制裁黑名單，成為烏俄衝突以來，美國制裁對象首度瞄準陸企。對此，大陸駐美大使館表示，中方沒有向俄羅斯或烏克蘭提供軍事援助，將採取「必要措施」來保護中國公司的權益。

《路透社》報導，美國商務部稱，上述公司在2月24日之前就已向俄羅斯相關實體供應項目，並在俄烏衝突爆發之後，「繼續履行與俄受制裁實體的供給合同」。

此外，美國商務部還將來自俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英國、烏茲別克和越南等另外31個實體加入黑名單中，這36家間被列入黑名單的公司中，25家在大陸有業務上的往來。

據了解，這5間被列入黑名單的陸企分別為Connec Electronic、World Jetta、Logistics Limited、King Pai Technology和Winninc Electronic。

大陸外交部發言人趙立堅曾表示，中方不贊同通過制裁解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄，「制裁和戰爭一樣，解決不了任何問題，還會製造出新的問題，奉勸美方有關政客改掉動輒制裁他人的毛病。他們應該為局勢降溫、實現和平協商解決烏克蘭危機做點實實在在的事。」

