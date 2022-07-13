花150萬買高雄13萬筆小學生個資　知名補習班特助自首背後藏貓膩

▲高雄一家知名連鎖補習班特助，自首花了150萬元購買全高雄240多間國小、多達13萬多筆小一到小六學生的個資。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

任職在高雄一家知名連鎖補習班的朱姓合夥人兼特助，去年自首花了150萬元購買全高雄240多間國小、多達13萬多筆小一到小六學生的個資，但事後竟被發現，因其家人積欠地下錢莊上千萬，他侵占補習班公款556萬，才說出其中150萬是買個資沒私吞。高雄地院依違反《個人資料保護法》判他處有期徒刑3月；侵占部分，因侵占公款與購買個資時間不一致，依業務侵占罪判3年6月。

朱男2015年2月起擔任該家連鎖補習班特助，負責處理該集團各分班管理現金及收支業務任務，為各分班保管現金或將各分班交付的金錢轉存入銀行、代支代付等事項。

然而，在朱男弟弟投資比特幣嚴重虧損，積欠地下錢莊上千萬債款後，因無法籌得足夠款項清償，他竟動起歪腦筋，2018年起利用職務之便，不將款項存入帳戶、交給會計，開始挪用侵占補習班公款。

▲補習班因學生退費、廠商貨款或講師費等狀況，要向朱男拿錢時，卻發現他拿不出來，才發現公款遭侵吞。（圖／記者李毓康攝）

之後補習班因學生退費、廠商貨款或講師費等狀況，要向朱男拿錢時，卻發現他拿不出來，才發現公款遭侵吞狀況。朱男見事情被揭穿，在負責人面前書立「暫時挪用公款大約金額」切結書，承諾會用最快時間把錢補進去，沒想到即失去聯絡，補習班因而怒告他業務侵占罪。

一審開庭時，對於侵占的金額，朱男提出其中的150萬，是依負責人指示拿去購買全高雄240多間國小、多達13萬多筆小學生個資的支出，為證明此事，他主動自首，否認私吞款項。

不過，法官後來查出，朱男購買小學生個資的時間是在2018年3月，然而侵占款項時間事發生在同年6月，認定被告怎可能以事後才取得的款項支付之前購買個資已支付之費用，因此對於朱男辯稱部分認定與事實不符，不足採信。

法官認定朱男侵占補習班共556萬餘元，依業務侵占罪判3年6月徒刑定讞；至於購買學生個資部分，則依違反《個人資料保護法》判有期徒刑3月。