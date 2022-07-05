女研究生回補習班墜樓亡　家屬哭斷腸！疑感情因素釀憾事

▲知名國立大學女研究生，從曾經上課的補習班11樓墜落。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市中正區4日驚傳女子從11樓墜落身亡，據了解，該名女子就讀新竹知名國立大學公共工程研究所，曾經是墜樓地點的補習班學生，家屬獲悉後到場哭斷腸，不排除可能是感情因素造成憾事。

警方調查，4日晚上7時許，台北車站附近的補習班，傳出1名23歲的黃姓女研究生跑到11樓，從11樓墜落中庭，送醫搶救30分鐘後宣告不治。

▲知名國立大學女研究生從補習班墜落搶救後不治，家屬哭斷腸曝：恐因感情因素想不開。（圖／記者邱中岳翻攝）



據了解，黃姓女研究生考上新竹知名國立大學研究所，攻讀公共工程相關學程，平時都在新竹上課，但卻在4日晚上7時許，跑到曾經補習的補習班，從11樓墜落身亡。

警消趕往現場，緊急將倒臥補習班1樓的黃女送往醫院救治，但搶救後仍告不治。警方調查，發現是黃女獨自上樓，翻過安全梯墜落，現場沒有發現遺書，隨即通知家屬前往派出所製作筆錄。

家屬獲悉後趕往現場，黃女父親低調表示，女兒曾經在該補習班上課，為補習班的舊生，但不知為何原因會跑回補習班墜落中庭身亡，不排除是因為感情因素導致憾事發生。

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