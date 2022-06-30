補教師要學生「互甩巴掌給10元」　他曝：老師說真男人都這樣

▲新北市汐止區中興路某短期美語補習班李姓老師，要學生互甩巴掌給10元，遭士林地檢署起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區中興路某短期美語補習班42歲的李姓老師，今年3月因班上2名學童起口角，未勸阻更要2人互甩巴掌，並叫在場學童當攝影師，以手機錄下互搧巴掌影片，過程中，李師還喊「有氣勢喔」、「打贏有10元獎金」，家長知情後憤而提告。士林地檢署偵結，依教唆傷害、強暴犯公然侮辱等罪予以起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法，建請法院加重其刑。

黃、陳學童家長向新北市議員張錦豪反映，兒子返家後臉頰明顯瘀青，經家長追問才抖出補習班老師主持「互搧有獎金」變態體罰遊戲，起因僅因2名學童在補習班內遊玩互相推擠，被李師看到，就要求2人互搧耳光，過程中還要在場邱姓高中生（函送士院少年法庭審理）拿手機錄影，學童被迫互搧10幾下巴掌，李師還挖苦學童「有氣勢喔！要小心不要犯規，不然要被打2下」，被害學童當場被打哭。

李師於偵查時坦承因2名學生起糾紛後，有提議以巴掌解決事情，錄影的邱姓學生則指出：「老師在網路上看到打巴掌遊戲，因此讓黃、陳2人互打巴掌」直到一方先認輸比賽就結束，老師就會給贏家錢，全程李師在旁笑著觀看，甚至還喊「有氣勢喔」、「手要小心喔」、「犯規要打2下」。

檢方勘驗影片，認李師觸犯教唆傷害、強暴犯公然侮辱等罪嫌，為想像競合犯，依刑法第55之規定，從一重傷害罪處斷，又因被害學童未滿12歲，教唆兒童犯罪，建請法院加重其刑。

至於，家長認李師涉有妨害幼童自然發展及強制等罪嫌，因陳姓學童證述，「老師當時說贏的人可以先打巴掌」，與黃同學都拒絕，但李師就說想看，並以言語刺激，就是激將法，但不是以強暴、脅迫方式；黃姓學童也指出，「老師說真男人都這樣解決事情」，因此才同意，沒有被強暴、脅迫進行打巴掌比賽，證明2人並非遭脅迫又是首次，不另為不起訴處分。