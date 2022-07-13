基隆+427！專責病房空床率52.2%　林右昌籲外出「做好3件事」

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心13日公布國內本土病例新增2萬9849例，其中基隆新增427例，是本島各縣市中第三低，至於全市專責病房仍維持超過5成空床率，林右昌表示，目前正值暑假期間，再加上疫情持續趨緩，民眾出遊機會大為增加，提醒民眾面對防疫新生活，還是要勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

有關基隆市疫情部分，基隆市今日427名確診人數中，外縣市通報55例，佔12.88%；其中女性225人、男性202人；若以年齡別區分，以25-34歲的89人最多，占20.84%；其次是35-44歲及45-54歲各71人，占16.63%；至於75歲以上的長者有10人、65-74歲有17人、6歲以下有36人。

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基隆市現有COVID-19專責病房115床，目前收治55人、空床60床，空床率52.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症27名、中症2名、輕症12名；部立基隆醫院：中症3名、輕症11名；三總基隆分院及礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬3110人，利用快速通道的有3萬4262人，有6萬5304人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬9666人，條件不符合則有1萬5638人。

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