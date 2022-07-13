中重症+133　死亡最年輕40多歲「1人發病當天送醫不治」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增133例中重症以及49例死亡。死亡通報連續兩日創近一個半月來新低，其中最年輕為2名40多歲男性，其中1人更是發病當天送醫急救不治，調查本身有肝硬化、糖尿病病史，曾經接種2劑疫苗。

指揮中心今（13）日公布國內新增2萬9849例本土個案，另增62例境外移入，確診個案新增49例死亡，死亡個案為5月25日以來新低點；另今日新增通報重症133例，其中87例中症、46例重症。

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根據指揮中心資料，49例本土病例死亡個案為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案當中最年輕是40多歲，為2名男性，其中一人有糖尿病、肝硬化病史，接種2劑疫苗，7月8日出現呼吸困難、全身倦怠，當天送醫確診就不治，死因肺炎併敗血性休克。另一人本身有癌症病史，曾經接種1劑疫苗，6月22日出現頭暈、嘔吐症狀，24日就醫採檢住院確診，7月9日過世，死因為肺炎、癌症轉移。

▲▼7/13中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）