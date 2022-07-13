快訊／今增49死「連兩天新低」　本土+29849

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增2萬9849例本土個案，比昨天略降；確診個案新增49例死亡，為近一個半月來新低，也是連兩天下降。指揮中心發言人莊人祥說明，今天單日確診個案比昨天略少，通常一週之中，週二、週三為案例數最高的兩天，預期本週數據大致上都在三萬以下。

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增29,911例COVID-19確定病例，分別為29,849例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增49例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之29,849例本土病例，13,816例男性，16,010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

個案分布為新北市(4,997例)，臺中市(3,941例)，桃園市(3,219例)，高雄市(3,115例)，臺北市(2,982例)，臺南市(2,244例)，彰化縣(1,497例)，屏東縣(1,075例)，苗栗縣(785例)，雲林縣(779例)，新竹縣(734例)，新竹市(671例)，宜蘭縣(657例)，嘉義縣(573例)，南投縣(560例)，花蓮縣(487例)，基隆市(427例)，臺東縣(420例)，嘉義市(324例)，金門縣(182例)，澎湖縣(145例)，連江縣(35例)。

指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為37例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自荷蘭(9例)，菲律賓(2例)，泰國、韓國及越南(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年6月27日至7月12日。

▲7/13新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。