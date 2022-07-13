國安基金緊急進場有政治考量？林奕華質疑：莫非因民進黨今提名「龍中配」

▲國民黨立委林奕華。（圖／林奕華辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

近日台股震盪，國安基金是否進場護盤引發討論。國民黨立委林奕華在臉書上表示，「國安基金救市，我不反對！但我反對國安基金違反專業的政治救市」，過往歷次國安基金進場護盤都是在大盤已跌至萬點以下才會啟動護盤機制，但這次卻是在股市仍有近14000點時進場，不禁令人懷疑此次護盤有濃厚的政治考量！

林奕華表示，國安基金管理委員會在7/11的例會上，才以「我國經濟體質佳」、「產業競爭力強」等理由決定暫不進場。沒想到，時隔不到一天，隨即180度大轉彎、自我打臉，決定進場護盤！難道一天之內，國安基金管理委員會原本暫不進場的理由，都消失嗎？還是中間有政治黑手介入，國安基金管理委員會必須出面說清楚、講明白！

林奕華指出，過往歷次國安基金進場護盤都是在大盤已跌至萬點以下才會啟動護盤機制，但這次卻是在股市仍有近14000點時進場，不禁令人懷疑此次護盤有濃厚的政治考量！莫非是因為今日民進黨提名陳時中、林佳龍，政府利用國安基金護盤，拉抬台股配合上演慶祝行情，以挽救他們低迷的民調？



林奕華呼籲政府，國安基金是國家穩定市場信心的工具，而不是為特定政黨救選舉、救民調所用，如果民進黨的政治黑手連國安基金也不放過，相信民主只會離我們越來越遠。



此外，林奕華也提到，總量約5000億的國安基金來自政府的四大基金（勞保、勞退、退撫、郵儲），其中勞保基金、勞退基金及退撫基金更是攸關全體國人退休生活的保障，絕不可以任憑政府為了護航選情，在不尊重專業評估的情況下，貿然救市，尤其，勞保缺口政府仍未補足下，政治救市，只會加速破產時程。



林奕華說，雖說國安基金賺錢，全民受益，但一樣的，國安基金賠錢，也是全民受害！因此，認為政府若是要從四大基金動用人民的銀彈護盤，至少應比照一般借貸，向四大基金支付一定的利息。



林奕華強調，四大基金都是民眾辛苦賺的血汗錢，成立目的是保障人民生活，並不是用來讓政府護盤股市。因此，相關的投資應秉持專業，絕對不能任憑執政黨為了選舉，想借就借，選擇性政治護盤。